«Έπαχτος - Ναύπακτος - Lepanto το χθες και το σήμερα» - Εικαστική έκθεση της Παρασκευής Τσιάρα - Τουμπάνου

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 454η Επέτειο της Ιστορικής Ναυμαχίας της Ναυπάκτου, θα πραγματοποιηθεί η εικαστική έκθεση της Παρασκευής Τσιάρα - Τουμπάνου με τίτλο «Έπαχτος - Ναύπακτος - Lepanto το χθες και το σήμερα».

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο Κτήριο Τσώνη, παραλία Ψανής, από 5 έως 12 Οκτωβρίου 2025, με ώρες λειτουργίας 17:00’ - 22:00’.

Εμπνευσμένη από την ίδια τη Ναύπακτο, τα μνημεία, τα κτήρια, τους ανθρώπους και τα τοπία της, η καλλιτέχνις επιχειρεί να αναδείξει τη διαχρονική γοητεία και το ιδιαίτερο στίγμα της πόλης.

Η Παρασκευή Τσιάρα-Τουμπάνου, γεννημένη και μεγαλωμένη στη Ναύπακτο, ζει σήμερα στην

Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών Borgias Fine Art & Design.

Η ενασχόλησή της με τη ζωγραφική ξεκίνησε από την παιδική της ηλικία και συνεχίστηκε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση μετά την ολοκλήρωση της επαγγελματικής της πορείας στην Εθνική Τράπεζα. Έργα της έχουν παρουσιαστεί σε ομαδικές εκθέσεις στην Αθήνα.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Διοργάνωση: Δήμος Ναυπακτίας

Χώρος: Κτήριο Τσώνη, Παραλία Ψανής, Ναύπακτος

Διάρκεια: 5 - 12 Οκτωβρίου 2025

Ώρες λειτουργίας: 17:00’ - 22:00’