Έως τις 15 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ναυπάκτου

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ενήλικους ότι, βάσει του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΦΕΚ 4473/Β’/20-8-2025) οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2025-2026 θα πραγματοποιούνται μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου, και σε περίπτωση κενών θέσεων, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Όσες και όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ναυπάκτου μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο από τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου και κάθε εργάσιμη ημέρα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2025, απογευματινές ώρες, από τις 5μ.μ. έως και τις 8.00μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ισμήνη Καβαλλάρη, Διευθύντρια Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ναυπάκτου

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 697 3539473

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή μπορεί να κάνει κανείς ακολουθώντας και τον παρακάτω σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYwrXCiySTHzexvBpLIzV2HDRXdeKj9uQKP4ehB5seU0FKQA/viewform?usp=sharing&ouid=103671117618533395308