Έως τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ναυπάκτου

Έως τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου έχουν περιθώριο όσοι θέλουν να φοιτήσουν στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ναυπάκτου να πραγματοποιήσουν εγγραφές όπως ενημερώνει ο Δήμος.

Η σχετική ανακοίνωση:

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ενήλικους ότι, βάσει του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΦΕΚ 4473/Β’/20-8-2025) οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2025-2026 θα πραγματοποιούνται μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου, και σε περίπτωση κενών θέσεων, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Όσες και όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ναυπάκτου μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2025, τις εργάσιμες ημέρες και απογευματινές ώρες, από τις 5μ.μ. έως και τις 8.00μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ισμήνη Καβαλλάρη, Διευθύντρια Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ναυπάκτου

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 697 3539473

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή μπορεί να κάνει κανείς ακολουθώντας και τον παρακάτω σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYwrXCiySTHzexvBpLIzV2HDRXdeKj9uQKP4ehB5seU0FKQA/viewform?usp=sharing&ouid=103671117618533395308