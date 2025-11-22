Εορτολόγιο σήμερα: Σε ποιους θα πείτε «Χρόνια Πολλά» στις 22 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα Σάββατο, 22 Νοεμβρίου, τιμάται η μνήμη των Αγίων Βαλλεριανού Κικιλίας και Τιβουρτίου, Αγίου Φιλήμονος του Αποστόλου, Οσίου Ιακώβου Τσαλίκη.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Βαλέρια, Βαλεριάνα, Βάλια, Βαλέριος, Βαλεριανός, Βάλιος,

Σεσίλια, Κεκίλια, Κικίλια,

Φιλήμων, Φιλήμονας, Φιλημονή, Φιλημόνα, Φλημόνα,

Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα*,

Γιακουμής*.

Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης

Ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης (Λιβίσι Μικράς Ασίας, 5 Νοεμβρίου 1920 – Εύβοια, 21 Νοεμβρίου 1991) ήταν Μικρασιάτης Έλληνας μοναχός και ηγούμενος της Μονής Οσίου Δαυίδ Εύβοιας. Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του μοναχικού χώρου στην Ελλάδα κατά τον 20ό αιώνα. Ξεχώρισε για τον ασκητικό οσιακό του βίο, καθώς και για τα χαρίσματα τα οποία ανέπτυξε και τα οποία τον κατατάσσουν στις σύγχρονες μορφές αγιότητας της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Εκοιμήθη το 1991 σε ηλικία 71 ετών.

Άγιοι Κικιλία, Βαλεριανός και Τιβούρτιος

Η Αγία Κικιλία έζησε τον 3ο μ.Χ. αιώνα και οι γονείς της ήταν ειδωλολάτρες και μάλιστα ευγενείς. Η Κικιλία όμως, άκουσε τη διδασκαλία του Χριστού και ζήτησε να βαπτιστεί.

Μετά από λίγο καιρό, οι γονείς της την πάντρεψαν με ένα ευγενή νέο το Βαλεριανό, ο οποίος υπό την επίδραση της Κικιλίας ασπάστηκε κι αυτός τη Χριστιανική Πίστη. Μαζί με τον Βαλεριανό προσήλθε στους κόλπους της εκκλησίας και ο αδελφός του ο Τιβούρτιος.

Κατά τον επί Διοκλητιανού διωγμού η Κικιλία, ο Βαλέριος και ο Τιβούρτιος συνέχιζαν να δηλώνουν την πίστη τους στον Ιησού Χριστό και το φιλανθρωπικό τους έργο. Γι’ αυτό τους συνέλαβαν και υπέστησαν την ύστατη τιμωρία, τον θάνατο με αποκεφαλισμό.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

☀ Ανατολή ήλιου: 07:13 – Δύση ήλιου: 17:09

🌗 Σελήνη 1.9 ημερών

