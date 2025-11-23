Εορτολόγιο 23 Νοεμβρίου: Γιορτή δύο Ιεραρχών της πρώιμης Εκκλησίας σήμερα

Η Ορθόδοξη Εκκλησία σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμά σήμερα, Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, τη μνήμη δύο σημαντικών ιεραρχών της πρώιμης χριστιανικής Εκκλησίας: του Αγίου Αμφιλοχίου, Επισκόπου Ικονίου, και του Αγίου Γρηγορίου, Επισκόπου Ακραγαντίνων.

Τιμάται επίσης ο Άγιος Έλενος.

Ο Άγιος Αμφιλόχιος Ικονίου, στενός φίλος και συνεργάτης του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, υπήρξε από τους πιο λαμπρούς θεολόγους του 4ου αιώνα. Αναδείχθηκε υπερασπιστής της Ορθοδοξίας απέναντι στις αιρέσεις της εποχής, ιδιαίτερα τον Αρειανισμό. Με την ευγλωττία, τη σοφία και την ποιμαντική του φροντίδα στήριξε τον λαό του Ικονίου, ενώ η βαθιά του ταπείνωση και η ασκητική του ζωή τον κατέστησαν πρότυπο ιεράρχη και διδασκάλου.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ακραγαντίνος, επίσκοπος της Ακράγαντος στη Σικελία, έζησε τον 6ο αιώνα και διακρίθηκε για τη φιλανθρωπία και την πνευματική του καθαρότητα. Σύμφωνα με τις πηγές, έλαβε από τον Θεό τη χάρη να θαυματουργεί και να παρηγορεί τους πιστούς που δοκιμάζονταν από ασθένειες και δυσκολίες.

Ο Άγιος Έλενος, λιγότερο γνωστός αλλά πάντοτε σεβαστός στην παράδοση της Εκκλησίας, έζησε με απλότητα και αρετή, τιμώντας το όνομα του Χριστού μέχρι την τελευταία του πνοή.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Σήμερα γιορτάζουν οι:

Αμφιλόχιος, Αμφιλοχία

Έλενος.

Πηγή: naftemporiki.gr