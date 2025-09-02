Εορτάζει η Ιερά Μονή Παναγίας Ρέθα, η Κυρά του Βάλτου στις 7-8 Σεπτεμβρίου

Εορτάζει η Ιερά Μονή Παναγίας Ρέθα, η Κυρά του Βάλτου στις 7-8 Σεπτεμβρίου
Εορτάζει σε λίγες μέρες η Ιερά Μονή Παναγίας Ρέθα, η Κυρά του Βάλτου με ένα πλούσιο πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών.

 

Σε σχετική ανάρτηση ο κ. Ηλία Νακόπουλου ακολουθεί το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών:

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

  • 7 :00- 9:30 π.μ Θα τελεστεί ο Όρθρος η θεία λειτουργία και η μεταφορά της Ιεράς Εικόνας στο Καθολικό της Ιεράς Μονής.
  • 4 :00 μ.μ θα τελεστεί το μυστήριο του Αγίου Ιερού Ευχελαίου
  • 6:00 μ.μ θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' Αρτοκλασίας και θείου Κηρύγματος Χοροστατούντος του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ Δαμασκηνού

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

  • 7:00 -10 π.μ θα τελεστεί η θεία λειτουργία μετά θείου κήρυγματος.
  • 5:00 μ.μ θα τελεστεί ο Μεθέορτος Εσπερινός και εν συνεχεία η Ιερά παράκληση στην Παναγία και η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Στο Καρπενήσι το 2ο summer camp Βελγικών Ποιμενικών

Στο Καρπενήσι το 2ο summer camp Βελγικών Ποιμενικών

Για 2η συνεχόμενη χρονιά το Καρπενήσι φιλοξένησε το summer camp του Κυνοφιλικού Ομίλου Βελγικών Ποιμενικών Ελλάδος

02 Σεπ 2025

Ετικέτες: ΒΑΛΤΟΣ, γιορτή, ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΘΑ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;