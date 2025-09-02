Εορτάζει η Ιερά Μονή Παναγίας Ρέθα, η Κυρά του Βάλτου στις 7-8 Σεπτεμβρίου

Εορτάζει σε λίγες μέρες η Ιερά Μονή Παναγίας Ρέθα, η Κυρά του Βάλτου με ένα πλούσιο πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών.

Σε σχετική ανάρτηση ο κ. Ηλία Νακόπουλου ακολουθεί το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών:

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

7 :00- 9:30 π.μ Θα τελεστεί ο Όρθρος η θεία λειτουργία και η μεταφορά της Ιεράς Εικόνας στο Καθολικό της Ιεράς Μονής.

4 :00 μ.μ θα τελεστεί το μυστήριο του Αγίου Ιερού Ευχελαίου

6:00 μ.μ θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' Αρτοκλασίας και θείου Κηρύγματος Χοροστατούντος του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ Δαμασκηνού

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

7:00 -10 π.μ θα τελεστεί η θεία λειτουργία μετά θείου κήρυγματος.

5:00 μ.μ θα τελεστεί ο Μεθέορτος Εσπερινός και εν συνεχεία η Ιερά παράκληση στην Παναγία και η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας