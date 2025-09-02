Εορτάζει η Ιερά Μονή Παναγίας Ρέθα, η Κυρά του Βάλτου στις 7-8 Σεπτεμβρίου
Εορτάζει σε λίγες μέρες η Ιερά Μονή Παναγίας Ρέθα, η Κυρά του Βάλτου με ένα πλούσιο πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών.
Σε σχετική ανάρτηση ο κ. Ηλία Νακόπουλου ακολουθεί το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών:
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
- 7 :00- 9:30 π.μ Θα τελεστεί ο Όρθρος η θεία λειτουργία και η μεταφορά της Ιεράς Εικόνας στο Καθολικό της Ιεράς Μονής.
- 4 :00 μ.μ θα τελεστεί το μυστήριο του Αγίου Ιερού Ευχελαίου
- 6:00 μ.μ θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' Αρτοκλασίας και θείου Κηρύγματος Χοροστατούντος του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ Δαμασκηνού
Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου
- 7:00 -10 π.μ θα τελεστεί η θεία λειτουργία μετά θείου κήρυγματος.
- 5:00 μ.μ θα τελεστεί ο Μεθέορτος Εσπερινός και εν συνεχεία η Ιερά παράκληση στην Παναγία και η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας