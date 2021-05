ΕΟΔΥ: Που θα διεξαχθούν rapid test αύριο στην Αιτωλοακαρνανία

Αύριο, Πέμπτη 20 Μαΐου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

1. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00 -15:00

2. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 09:30 -15:00

3. Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:00

4. Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας), 09:30 -15:00

5. Δ. Διονύσου, Ηρωών Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, Άγιος Στέφανος, 09:30 -15:00

6. Δήμος Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:00

7. Δήμος Χαϊδαρίου, Δημαρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Ευπαύλεως, Χαϊδάρι , 09:00 -15:00

8. Δ. Βύρωνα, Καραολή και Δημητρίου – Δημαρχείο, 09:30 -15:00

9. Δ. Καλλιθέας, Πλατεία Δαβάκη, 09:30 -15:00

10. Δ. Αιγάλεω, Πλατεία Εσταυρωμένου, 09:30 -15:00

11. Νότια Πύλη ΔΕΘ , 09:00 -19:00

12. Δ. Καλαμαριάς, στην πλατεία Δημαρχείου, στον Πεζόδρομο ,10:00 – 15:00

13. Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη, Δημοκρατίας 1, Ασβεστοχώρι, 10:00 – 15:00

14. Δ. Ν. Χαλκηδόνας , αγροτικό ιατρείο στο Πρόχωμα ,10:00 – 15:00

15. Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης , Καραπάντσειο πολιτιστικό κέντρο , 10:00-15:00

16. Δ. Παύλου Μελά, μπροστά στο δημαρχείο Πολίχνης, 10:00 – 15:00

17. Δ. Θερμαικού, Αμπελοκήπων με Κρήτης, Περαία, 10:00 – 15:00

18. ΚΑΠΗ Αγρινίου

19. Δήμος Θέρμου, Αιτωλοακαρνανία

20. Δήμος Αστακού, οδός Δημοκρατίας, Αιτωλοακαρνανία

21. Κοινότητα Φυτειών, Αιτωλοακαρνανία

22. Κοινότητα Κατοχής, Αιτωλοακαρνανίας

23. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος

24. Πλατεία Φαρμάκη, Ναύπακτος

25. Πλατεία Μεσολογγίου

26. Πλατεία Αγίου Πέτρου, Άργος, 09:00-14:00

27. Πλατεία Τριών Ναυάρχων, Ναύπλιο, 09:00-14:00

28. Κοινότητα Πελέτας, Αρκαδία

29. Λεωνίδειο, Αρκαδία

30. Τύρος, Αρκαδία

31. Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη

32. Καμάρες Μεγαλόπολης, Αρκαδία

33. Παναρκαδικό Νοσοκομείο

34. Κοινότητα Ασέων, Αρκαδία

35. Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Άρτα, 12:00-14:00

36. Δημαρχείο Άρτας, 08:00-14:00

37. Γραμμενίτσα Άρτας, 08:30-11:00

38. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας

39. Πλατεία Υψηλών Αλωνιών, Αίγιο

40. Κ.Υ. Θήβας

41. Δήλεσι, Δ. Τανάγρας, Βοιωτία

42. Ιατρείο ΕΟΔΥ Γρεβενών, Θ. Ζιάκα 23, 09:00-15:00

43. Δημαρχείο Γρεβενών, 10:00-14:00

44. Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας, 09:00

45. Drive through Εθνικής Αμύνης 15, Δράμα, 09:00

46. Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, Νικηφόρος Δράμας, 08:00

47. Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

48. Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

49. Λαϊκή Αγορά Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

50. Γεργολίμανο Άγιος Γεώργιος Λιχάδας, Προβλήτα Med Clud, Εύβοια, 09:00

51. Κεντρική Πλατεία Ψαχνών, Εύβοια, 10:00-14:00

52. Ιατρείο Βαθύ Αυλίδας, Εύβοια, 10:00-13:30

53. Πλατεία Κατσαντώνη Καρπενησίου

54. Λιμάνι Ζακύνθου

55. Πλατεία Σολωμού

56. Κεντρική Πλατεία Πύργου, 09:00-14:00

57. Πλατεία Αγίου Αθανασίου, Αμαλιάδα, Ηλεία, 10:00-14:30

58. Βρίνα, Ηλεία

59. Κοινότητα Αγκαθιας Αλεξάνδρειας, 09:30-14:00

60. Κοινότητα Λευκαδίων Νάουσας, 09:30-14:00

61. Κοινότητα Πατρίδας, Βέροια, 09:30-14:00

62. Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο

63. Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο

64. Μεσοχώριο, Δ. Αρχανών-Αστερουσίων, Ηράκλειο

65. Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα

66. Περιφέρεια Ηπείρου, Ιωάννινα

67. Αρχοντικό Πυρσινέλλας, Ιωάννινα

68. Πλατεία Δημαρχείο Ελεούσας, Ιωάννινα

69. Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου

70. Δ.Ο.Ν.Α. Λέρος, 11:30-14:00

71. Πλατεία Ν. Πλαστήρα (Παυσίλυπο), Καρδίτσα, 10:00-15:00

72. Drive through στον Περιφερειακό Καρδιτσομαγούλας, Καρδίτσα, 10:00-15:00

73. Κεντρική πλατεία Σοφάδων, Δ. Σοφάδων, Καρδίτσα, 10:00-15:00

74. Παλαιοκλήσι, Δ. Καρδίτσας, 11:00-14:00

75. Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας

76. Πλατεία Σπιανάδα, Κέρκυρα

77. Κόμβος Σιδαρίου, Κέρκυρα

78. Κ.Υ. Λευκίμης, Κέρκυρα

79. Κοινότητα Ακρινής, Κοζάνη, 11:00-13:00

80. Πλατεία Αγίου Βλάσιου, Ξυλόκαστρο, Κορινθία, 09:30-14:00

81. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, 09:30-14:00

82. Επαρχείο Κω

83. ΚΑΠΗ Σπάρτης

84. Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 09:00-15:00

85. Νεράιδα-Μικρός Προφήτης Ηλίας, Λάρισα, 09:00-14:00

86. Έναντι ΟΑΕΔ, Λάρισα, 09:00-14:00

87. Πλατεία Θεοδωρακοπούλου, Νέα Πολιτεία, Λάρισα, 09:00-14:00

88. Φαλανή, Λάρισα, 09:00-15:00

89. Κοινοτικό Κατάστημα Γλαύκης, Λάρισα, 09:00-15:00

90. Πλατεία Πυργετού, 09:00-15:00

91. Πλατεία ΑΤΑ, Λάρισα, 09:00-15:00

92. Δ. Σητείας, Κεντρικό Σιντριβάνι, έμπροσθεν Κυνηγετικού Συλλόγου, Λασίθι

93. Πλατεία Κάτω Τρίτους, Λέσβος

94. Διοικητήριο Λευκάδας

95. Drive through Μύρινα, Λήμνος

96. Άνω Βόλος, 7η ΤΟΜΥ Ιωλκού, 09:00-14:00

97. Περιφέρεια Μαγνησίας, Βόλος, 09:00-14:00

98. ΚΤΕΛ Βόλου, 09:00-14:00

99. Ν. Αγχίαλος, Μαγνησία, 09:00-14:00

100. Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, 08:30-15:00

101. Δυτική Αγορά Καλαμάτας, 08:00-14:00

102. Πλατεία Νάουσας, Πάρος

103. Δημαρχείο Γιαννιτσών, Πέλλα

104. Πλατεία Μικρών Καταρρακτών, Έδεσσα

105. Άσπρο, Πέλλα

106. Λιτοχώρι, Πέλλα

107. Drive through στην Ανδρομάχη, Κατερίνη

108. Πλατεία Δημαρχείου, Κατερίνη

109. Πλατεία Λιτόχωρου, Δ. Δίου-Ολύμπου, Πιερία

110. Πλατεία Παντελεήμονα, Δ. Δίου-Ολύμπου, Πιερία

111. Δημαρχείο Καναλακίου, Πρέβεζα

112. Παραλία Πρέβεζας

113. Κοινότητα Λιβαδιών, Δ. Μυλοποτάμου, Ρέθυμνο

114. Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή

115. Μανδράκι Ρόδου (Ακταίον), 09:30-14:30

116. Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, 09:00-14:30

117. Κ.Υ. Καρλοβάσου, Σάμος

118. Γ.Ν. Σάμου

119. Drive through στην Παπαδιαμάντη, Σκιάθος

120. Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλας, Σύρος, 10:00-14:00

121. Πλατεία Μπάρας, Τρίκαλα

122. Πλατεία Βουβής, Τρίκαλα

123. Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα

124. Πλατεία Οιχαλίας, Τρίκαλα

125. Κεντρική Πλατεία Τρικάλων

126. Drive through στην Οδό Φιλίας, Λαμία, 09:00-13:00

127. Drive through στη Μακρυκώμη, Φθιώτιδα, 09:30-13:30

128. Drive through Ρεγγίνι, Φθιώτιδα, 09:30-11:30

129. Drive through Μώλος, Φθιώτιδα, 12:00-14:00

130. Drive through Ζελι, Φθιώτιδα

131. Ιατρείο ΕΟΔΥ Φλώρινας, Ηπείρου 26

132. Αης Μελίτης, Φλώρινα

133. Συνοικισμός Ρομά, Φλώρινα

134. Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

135. Λιδωρίκι, Φωκίδα

136. Νέα Μουδανιά (κλειστό γυμναστήριο), Χαλκιδική, 10:00-14:00

137. Αρναία Χαλκιδικής, 10:00-14:00

138. Πλατεία 1866, Χανιά

139. Πλατεία Βουνακίου, Χίος