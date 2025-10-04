Εντυπωσίασε στο «The Voice» ο νεαρός Αγρινιώτης Θοδωρής Κουτσουπιάς!

Μια εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο νεαρός Αγρινιώτης Θοδωρής Κουτσουπιάς στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι του ΣΚΑΪ, «The Voice of Greece», κερδίζοντας τις εντυπώσεις κοινού και κριτών!

Ο 19χρονος Θοδωρής, που ασχολείται με τη μουσική από την παιδική του ηλικία, ανέβηκε στη σκηνή γεμάτος αυτοπεποίθηση και ερμήνευσε με πάθος το τραγούδι «Παπαδοπούλου Λεβεντονιά», αποσπώντας θερμό χειροκρότημα και… δύο καρέκλες!

Η Έλενα Παπαρίζου και ο Γιώργος Μαζωνάκης γύρισαν σχεδόν ταυτόχρονα, εντυπωσιασμένοι από τη φωνή και το ύφος του νεαρού καλλιτέχνη. Μετά από μια σύντομη συζήτηση γεμάτη χαμόγελα και συγκίνηση, ο Θοδωρής αποφάσισε να ενταχθεί στην ομάδα της Παπαρίζου, η οποία τον καλωσόρισε με ενθουσιασμό.

Ο ταλαντούχος Αγρινιώτης είναι αυτοδίδακτος μουσικός, παίζει κιθάρα, μπουζούκι και ούτι, ενώ δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται και να μαθαίνει. Η αγάπη του για τη μουσική είναι διάχυτη, κάτι που φάνηκε καθαρά και στη σκηνή του The Voice.

Δείτε την εντυπωσιακή του εμφάνιση: