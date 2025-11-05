Εντυπωσιακό εύρημα στα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας: Βρέθηκε ο μεγαλύτερος ιστός αραχνών στον κόσμο

Κρυμμένη στα σκοτάδια μιας υγρής σπηλιάς στα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας, μια γιγάντια αποικία αραχνών έχει σχηματίσει αυτό που οι ερευνητές ονομάζουν τον μεγαλύτερο ιστό του κόσμου.
Ο ιστός, στερεωμένος στον τοίχο ενός στενού, σκοτεινού περάσματος κοντά στην είσοδο της Σπηλιάς του Θειαφιού, καλύπτει επιφάνεια 106 τετραγωνικών μέτρων, αναφέρει διεθνής ομάδα ερευνητών στην επιθεώρηση Subterranean Biology. Το λεπτεπίλεπτο άσπρο πέπλο αποτελείται από εκατοντάδες επιμέρους ιστούς σε σχήμα χωνιού.
Μια ασυνήθιστη διαπίστωση είναι ότι η γιγάντια αποικία φιλοξενεί δύο διαφορετικά είδη αράχνης που μέχρι σήμερα δεν ήταν γνωστό ότι σχηματίζουν αποικίες. Ο πληθυσμός της κοινής αράχνης Tegenaria domestica υπολογίζεται ότι περιλαμβάνει 69.000 άτομα, τα οποία ζουν δίπλα σε 42.000 αράχνες του είδους Prinerigone vagans.
Γενετικές αναλύσεις έδειξαν μάλιστα ότι αράχνες του σπηλαίου παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση με τους υπέργειους συγγενείς τους.
Και οι δύο αράχνες συχνάζουν σε ανθρώπινους οικισμούς, όμως η αποικία της σπηλιάς «είναι μια μοναδική περίπτωση δύο ειδών που συμβιώνουν στην ίδια δομή ιστού σε τεράστιους αριθμούς» σχολίασε στο Livescience.com ο Ιστβάν Ουράκ του Πανεπιστημίου Sapientia στην Τρανσιλβανία της Ρουμανίας.