Εντυπωσιακό drone show στη Ρόδο για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

Εντυπωσιακό drone show στη Ρόδο με φως και χρώμα. Χίλια drones σχημάτισαν εντυπωσιακές φιγούρες, χαρίζοντας στους θεατές ένα μοναδικό drone show με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού.

Σε ένα σόου με μουσική και αφήγηση που ξεδίπλωσε την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού, οι σχηματισμοί με drone ανέδειξαν σε όλο τον κόσμο σημαντικά μνημεία και σύμβολα της Ρόδου.

«Σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα τουρισμού και χαιρόμαστε πολύ που η Ρόδος και η Ελλάδα θα προβληθεί σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω ενός φαντασμαγορικού drown show. Σήμερα θα δούμε ιστορικά πράγματα, όπως ο Κολοσσός της Ρόδου, ο Διαγόρας…», ανέφερε ο Γιώργος Μπαρδάνης, ιδρυτής drns.

Το θέαμα οργανώθηκε από τον Δήμο Ρόδου.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο drone show που έχει γίνει μέχρι σήμερα στην Ελλάδα

«Έχουμε ένα πολύ ωραίο show με drones, όπου θα έχουμε την απεικόνιση για πρώτη φορά του Κολοσσού της Ρόδου. Και νομίζω η σημερινή μέρα, η Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού είναι ενδεδειγμένη μέρα για να δείξουμε και να προβάλουμε τα πολύ όμορφα τοπία που έχουμε στο νησί μας», όπως είπε ο δήμαρχος Ρόδου.

«Θα φτάσουμε μέχρι τα 150 μέτρα ύψος, εκεί περίπου που κατεβαίνουν τα αεροπλάνα, οπότε είμαστε σε επικοινωνία συνεχή με τον Πύργο Ελέγχου της Ρόδου για την ώρα που θα πετάξουμε και σε μέγεθος μιλάμε για ένα show το οποίο στον ουρανό καλύπτει περίπου 20 στρέμματα», πρόσθεσε ο κ. Σέργιος Τζιάνος, ιδρυτής drns.

Το μεγαλύτερο drone show που έχει παρουσιαστεί ποτέ στα Βαλκάνια, διάρκειας 15 λεπτών, έκανε τη Ρόδο να λάμψει παγκοσμίως.

Πηγή: megatv.com