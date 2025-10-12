Εντυπωσιακή η Τελετή Αναπαράστασης της 454ης Επετείου της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου

Μία μοναδική βραδιά μνήμης, ιστορίας και πολιτισμού στο Ενετικό Λιμάνι με την εντυπωσιακή Τελετή Αναπαράστασης της 454ης Επετείου της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ναυπακτίας:

Με εντυπωσιακή επιτυχία και τη συμμετοχή πλήθους θεατών πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 11 Οκτωβρίου 2025, στο Ενετικό Λιμάνι της Ναυπάκτου η Τελετή Αναπαράστασης της ιστορικής Ναυμαχίας του 1571, που κάθε χρόνο υπενθυμίζει τη διαχρονική ταυτότητα και τον συμβολισμό της πόλης ως σημείου αναφοράς για την Ευρώπη και τον κόσμο.





Το εμβληματικό Ενετικό Λιμάνι μεταμορφώθηκε σε σκηνικό ιστορικής αναβίωσης, όπου εικόνες, φως και ήχος συνέθεσαν μία μοναδική εμπειρία συγκίνησης και υπερηφάνειας. Η σκηνοθετική προσέγγιση του Δημήτρη Σιούντα συνδύασε θεατρικά δρώμενα, μουσική και εικαστικές παρεμβάσεις, αναδεικνύοντας με καλλιτεχνική ευαισθησία τα διαχρονικά μηνύματα που πηγάζουν από τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με θερμό χειροκρότημα για όλους τους συντελεστές και εθελοντές που συνέβαλαν στην προετοιμασία και υλοποίηση της Αναπαράστασης, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά ότι η Ναύπακτος διατηρεί ζωντανή τη σχέση της με την ιστορία μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό.