Εντυπωσιακή εκδήλωση στον Αστακό για τα 200 χρόνια από τη Ναυμαχία του Δραγαμέστου

Μια ξεχωριστή και λαμπρή επετειακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον Αστακό για τα 200 χρόνια από τη Ναυμαχία του Δραγαμέστου, με τιμώμενους δήμους την Ύδρα και το Μεσολόγγι.

Στην εκδήλωση έδωσε το παρών ο Δήμαρχος Θέρμου, κ. Σπύρος Κωνσταντάρας, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά το δήμαρχο Ξηρομέρου, Γιάννη Τριανταφυλλάκη για την πρόσκληση και την φιλοξενία.

Σε σχετική ανάρτηση ο κ. Κωνσταντάρας αναφέρει:

Σήμερα ,στις 17:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Ξηρομέρου στον Αστακό πραγματοποιήθηκε Επετειακή εκδήλωση για τα 200 έτη από την Ναυμαχία του Δραγαμέστου -Ναυμαχία των πυρπολικών.

Τιμώμενοι Δήμοι ο Δήμος Ύδρας και ο Δήμος Ι.Π.Μεσολογγίου.

Στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου Αστακού έγινε :

Παρουσίαση παραδοσιακών ενδυμασιών από το Κέντρο Διαπολιτισμικής Παράδοσης & Λαογραφίας Κατοχής Μεσολογγίου, με αφήγηση από τον ιδρυτή κ. Νικόλα Πλακίδα.

Παρουσίαση οπλισμού της Επανάστασης του 1821 από τους συλλέκτες κ. Οδυσσή Κωστάκη και κ. Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλόπουλο.

Ομιλία του κ. Ηλία Υφαντή με θέμα «Το Χρονικό της Ναυμαχίας του Δραγαμέστου».

Ομιλία του Δημάρχου Ι.Π. Μεσολογγίου κ. Σπυρίδωνα Β. Διαμαντόπουλου για τα 200 χρόνια από την Έξοδο και τη Ναυμαχία.

Ομιλία της Δημάρχου Ύδρας και Αν. Καθηγητή της ΣΣΕ κ. Γεώργιο Κούκουδακη για τη συμβολή της Ύδρας στον Αγώνα.

Ακολούθησε στο λιμάνι του Αστακού Αναπαράσταση της Ναυμαχίας του Δραγαμέστου.

Ευχαριστίες στον φίλο δήμαρχο Γιάννη Τριανταφυλλάκη για την πρόσκληση και την φιλοξενία !

Δείτε φωτογραφίες: