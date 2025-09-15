Εντοπίστηκε νεκρός 81χρονος αγνοούμενος στα Ιωάννινα

Σε τραγωδία εξελίχτηκε η αναζήτηση ενός 81χρονου άνδρα στην Αρτοπούλα του Δήμου Δωδώνης σ.τα Ιωάννινα καθώς ο αγνοούμενος εντοπίστηκε νεκρός.

Ο άτυχος άνδρας, που είχε εξαφανιστεί από τις 3 Σεπτεμβρίου βρέθηκε νεκρός το πρωί της Κυριακής (14/9).

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε σε δασώδη περιοχή, κοντά στο χωριό, από κατοίκους και άμεσα κλήθηκαν οι Αρχές.

Από τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Ο 81χρονος που έπασχε από άνοια, έχασε πιθανότατα τον προσανατολισμό του και περιπλανήθηκε μέχρι που εξαντλήθηκε.

Τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από τη νεκροψία νεκροτομή.

