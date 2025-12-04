Έντονο (εργοληπτικό) ενδιαφέρον για τα μουσεία του Μεσολογγίου

Έντονο ενδιαφέρον καταγράφεται στο διαγωνισμό του δήμου Μεσολογγίου για την αποκατάσταση και αναβάθμιση στα μουσεία της πόλης.

Πρόκειται για το έργο που χρηματοδοτείται με 1,4 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και αφορά το μουσείο Κωστή Παλαμά, τη δημοτική πινακοθήκη στο Μεσολόγγι και το μουσείο της Βάσως Κατράκη στο Αιτωλικό.

Προσφορά στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας υπέβαλαν 13 συνολικά εργοληπτικές εταιρείες από την Αιτωλοακαρνανία και όχι μόνο, προσφέροντας εκπτώσεις που κυμαίνονται από 5 έως 41%. Ο διαγωνισμός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρώτο πρακτικό με το δήμο Μεσολογγίου να καλεί τέσσερις εργοληπτικές εταιρείες να αιτιολογήσουν την προσφορά τους, καθώς υπερβαίνει για περισσότερες από 10 μονάδες το μέσο όρο των προσφορών που είναι 22,1%. Βάσει νόμου οι συγκεκριμένες εργοληπτικές εταιρείες θα πρέπει να δικαιολογήσουν την ασυνήθιστα μεγάλη έκπτωση που προσέφεραν.

Εάν αιτιολογήσουν επαρκώς την προσφορά τους θα συμμετάσχουν στη συνέχεια του διαγωνισμού. Μέχρι το τέλος της χρονιάς πάντως εκτιμάται ότι είναι εφικτό θα αναδειχθεί ο προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού και το ζητούμενο, βέβαια, εξαιτίας της μεγάλης συμμετοχής σε αυτόν, είναι αν θα υπάρξουν τυχόν ενστάσεις ή προσφυγές που θα καθυστερήσουν την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Σε διαφορετική περίπτωση εκτιμάται ότι μέσα στους πρώτους μήνες του 2026 το έργο θα μπορέσει να συμβασιοποιηθεί για να ξεκινήσει.

Εφημερίδα «Συνείδηση»