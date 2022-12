Έντονη δυσαρέσκεια στην Αθήνα μετά την τουρκοαλβανική συμφωνία για τα Bayraktar – Τα καρφιά του Δένδια από τα Τίρανα

Ο Έντι Ράμα ευχαρίστησε, μάλιστα, τον Ταγίπ Ερντογάν χαρακτηρίζοντάς τον «στρατηγικό εταίρο» ενώ ενδεικτικό του κλίματος είναι η συνέντευξη που έδωσε ο Σαλί Μπερίσα ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας ο οποίος αποκάλυψε πως με δάκτυλο της Τουρκίας δεν προχώρησε η θαλάσσια συμφωνία των δύο χωρών το 2009.

Ο κ. Δένδιας, όπως ανέφερε η Αλεξία Τασούλη στο δελτίο ειδήσεων του Open, έκανε έμμεση αναφορά σε δηλώσεις του σε αυτή την εξέλιξη με τα τουρκικά drones και έριξε τα «καρφιά του», λέγοντας πως «υπάρχουν χώρες που προσπαθούν να έχουν αναθεωρητικές βλέψεις και επιδιώξουν να δημιουργήσουν ζώνες επιρροής στα Βαλκάνια».

Παράλληλα, όσον αφορά στις διαπραγματεύσεις για την οριοθέτηση ΑΟΖ, επί της ουσίας δεν υπάρχει καμία πρόοδος και είναι ενδεικτικό πως και οι δύο υπουργοί Εξωτερικών εξέφρασαν τη βούλησή τους για την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Σε tweet ο κ. Δένδιας αναφέρει πως στο επίκεντρο της συνάντησής του με την ΥΠΕΞ της Αλβανίας Όλτα Τσάκα βρέθηκε η περαιτέρω ανάπτυξη σχέσεων, η ευρωπαϊκή πορεία των Δυτ. Βαλκανίων, οι διεθνείς/περιφερειακές εξελίξεις, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η Ανατολική Μεσόγειος.

Μάλιστα, εν μέσω των παραπάνω, την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί σε Χειμάρρα, Λειβαδιά και Δερβιτσάνη.

Ειδικότερα, η επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Χειμάρρα, τη Λειβαδιά και τη Δερβιτσάνη, που είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου και αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με μέλη και εκπροσώπους της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού.

Νωρίτερα, η τουρκική εταιρεία κατασκευής drone Baykar ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης πώλησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών με την Αλβανία.

«Υπογράψαμε σύμβαση εξαγωγής για το οπλισμένο UAV BayraktarTB2 με την Αλβανία», ανέφερε η Baykar Technologies στο Twitter. Ο αριθμός των χωρών στις οποίες εξάγεται το τουρκικό μαχητικό drone Bayraktar TB2 έχει αυξηθεί σε 27, σύμφωνα με την εταιρεία.

Ο Χαλούκ Μπαϊρακτάρ, Διευθύνων Σύμβουλος της Baykar, δήλωσε στο Twitter: «Υπογράψαμε συμβόλαιο με την Αλβανία, μια χώρα με την οποία περπατήσαμε για αιώνες και μοιραζόμαστε ισχυρούς ιστορικούς, πολιτιστικούς και ανθρωπιστικούς δεσμούς». Μοιράστηκε επίσης φωτογραφίες από την τελετή υπογραφής.

