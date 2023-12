Τα σχέδια για μια ευρωπαϊκή Super League ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο του 2021, αλλά συνάντησαν ευρεία κριτική. Το Τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δήλωσε ότι ο αποκλεισμός της ESL από τη FIFA και την UEFA είναι «σε αντίθεση με τη νομοθεσία της ΕΕ».

Η προοπτική μιας μελλοντικής ευρωπαϊκής Super League έχει ενισχυθεί αφού οι κανόνες της UEFA που εμποδίζουν τη συγκρότηση μιας τέτοιας διοργάνωσης ήταν αντίθετοι με το δίκαιο της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστηρίου κλήθηκε να αποφασίσει εάν η UEFA και η FIFA ενήργησαν κατά του νόμου περί ανταγωνισμού εμποδίζοντας τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Super League το 2021 και στη συνέχεια επιδίωξαν να επιβάλουν κυρώσεις στους εμπλεκόμενους συλλόγους

Το δικαστήριο έκρινε τώρα ότι οι κανόνες της UEFA και της FIFA που χορηγούν έγκριση για νέες διοργανώσεις είναι αντίθετοι με τη νομοθεσία της ΕΕ, αλλά πρόσθεσε ότι ο διαγωνισμός ενδέχεται να μην εγκριθεί.

Μια ανακοίνωση που εξέδωσε το δικαστήριο ανέφερε ότι τέτοιοι κανόνες ήταν «σε αντίθεση με τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών».

Today, more than ever, we reiterate that the “Super League” is a selfish and elitist model.

Anything that is not fully open, with direct access only through the domestic leagues, season by season, is a closed format.

European football has spoken. Listen. #EarnItOnThePitch

— LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) December 21, 2023