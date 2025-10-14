Εντολή ελέγχου για το Δημοτικό Καταφύγιο Κατοχής μετά από παρεμβάσεις της «ΕΛΠΙΔΑΣ»

Η πρόεδρος του Φιλοζωικού Συλλόγου Μεσολογγίου «Η ΕΛΠΙΔΑ», Πηνελόπη Μόκα, ενημέρωσε ότι ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών διέταξε άμεσο και ενδελεχή έλεγχο στο Δημοτικό Καταφύγιο Κατοχής, μετά από και καταγγελίες του Συλλόγου για τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων.

Ανακοίνωση της Προέδρου του Φιλοζωικού Συλλόγου «Η ΕΛΠΙΔΑ»:

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, ο Φιλοζωικός Σύλλογος «Η ΕΛΠΙΔΑ» ενημερώνει τους πολίτες του Μεσολογγίου και κάθε ευαισθητοποιημένο άνθρωπο ότι, μετά από πολύμηνες προσπάθειες, παρεμβάσεις και συναντήσεις, Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών ανταποκρίθηκε επίσημα και αποφασιστικά στις καταγγελίες μας για τις απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης των ζώων στο δημοτικό καταφύγιο Κατοχής.

Με το υπ’ αριθμ. 37/2-10-2025 έγγραφό του, ο Ειδικός Γραμματέας κ. Νικόλαος Χρυσάκης:

ζήτησε άμεσο και ενδελεχή έλεγχο όλων των καταγγελλομένων από τις αρμόδιες αρχές, κάλεσε την Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσολογγίου να εποπτεύσει την εφαρμογή των ποινικών διατάξεων, ανέθεσε στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσολογγίου τη διενέργεια ελέγχου για την τήρηση των κανόνων ευζωίας, και ζήτησε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο σε κάθε υπεύθυνο, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση της νομιμότητας. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια μεγάλη νίκη για τα ζώα και για όλους όσοι δεν σταμάτησαν να αγωνίζονται, αποδεικνύοντας πως όταν επιμένεις, οι θεσμοί μπορούν να λειτουργήσουν.

Θερμές ευχαριστίες εκ μέρους του Συλλόγου μας στην κα Elena Florou , δικηγόρο του Συλλόγου, για τη συνεχή, πολύμηνη και ακούραστη παρουσία της σε όλα τα στάδια αυτής της προσπάθειας για τις επανειλημμένες συναντήσεις σε υπουργεία, για τη νομική καθοδήγηση και το προσωπικό της ενδιαφέρον μέχρι να βρεθεί επιτέλους άκρη.

Ο αγώνας μας για τη διασφάλιση της ευζωίας και της αξιοπρέπειας κάθε ζώου συνεχίζεται. Θα παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη των ελέγχων και θα επιμείνουμε μέχρι να δούμε πραγματική αλλαγή. Για τα ζώα που δεν έχουν φωνή, με αγάπη και αποφασιστικότητα !!!

Πηνελόπη Μόκα

Πρόεδρος Φιλοζωικού Συλλόγου «Η ΕΛΠΙΔΑ»

ΔΣ του Συλλόγου