Έντι Ράμα: Συνδέει με μακάβριο ανέκδοτο του, τον Πούτιν με τον θάνατο του Πριγκόζιν

Ένα αστείο που έκανε ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα αναφορικά με τις εικασίες γύρω από τον θάνατο του Γεβγκένι Πριγκόζιν και την πιθανή εμπλοκή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, προκάλεσε γέλια, αλλά και αμηχανία, στην αίθουσα κατά τη διάρκεια ενός πάνελ στο διεθνές συνέριο “Bled Strategic Forum” στο Μπλεντ της Σλοβενίας, παρουσία ηγετών υποψήφιων χωρών για ένταξη στην ΕΕ, όπως αναφέρει το protothema.gr

Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του αφεντικού του μισθοφορικού στρατού Wagner παραμένουν απροσδιόριστες, αλλά πολλοί ειδικοί αναφέρουν ότι ο θάνατός του φαίνεται ως εκδίκηση του Ρώσου προέδρου. Ο θυμός του Πούτιν την περίοδο της ανταρσίας της Wagner, η εξόντωση αντιπάλων του, η σκληρή στάση που υιοθέτησε το Κρεμλίνο μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία: παρατηρητές επικαλέστηκαν διάφορα επιχειρήματα για να επιρρίψουν την ευθύνη στον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου.

Albanian Prime Minister, Edi Rama, has a sense of humor which is exactly my taste. Absolutely great.#Albania #Russia pic.twitter.com/dYdPFh2unL

— (((Tendar))) (@Tendar) September 3, 2023