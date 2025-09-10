«Εντάξει, νικήσαμε» - Ο Αργυρός διακόπτει συναυλία στη Θεσσαλονίκη για να δει το φινάλε της Εθνικής μπάσκετ

Η πορεία της Εθνικής μας Ομάδας στο Eurobasket δεν άφησε ανεπηρέαστη και τη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αφού σταμάτησε για να δει το φινάλε.

Έτσι, ενώ βρισκόταν επί σκηνής και ερμήνευε αγαπημένα τραγούδια, ο δημοφιλής καλλιτέχνης έκανε... μία παύση στο πρόγραμμά του προκειμένου το κοινό αλλά και ο ίδιος να παρακολουθήσουν σε γιγαντοοθόνη τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα της Ελλάδας με τη Λιθουανία.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο Κωνσταντίνος Αργυρός παραμένει ακούνητος όσο παρακολουθεί τα τελευταία δευτερόλεπτα, ενώ τη στιγμή που ο σπίκερ αναφέρει πως απομένουν δέκα δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα και την πρόκριση της Εθνικής, το κοινό ξεσπά σε σφυρίγματα και χειροκροτήματα. «Εντάξει νικήσαμε, να το αφήσω και άλλο;» ακούγεται να λέει ο τραγουδιστής, συνεχίζοντας κανονικά το πρόγραμμά του.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ο Αργυρός διακόπτει τη συναυλία για τον αγώνα:

protothema.gr

Ετικέτες: EUROBASKET 2025, Εθνική ανδρών, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

