Ένταση στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Πεζοί πέρασαν οι αγρότες, επεισόδια με τα ΜΑΤ

Ένταση στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου όταν οι αγρότες πέρασαν πεζοί μετά τον αποκλεισμό της πρόσβασης των οχημάτων από την πλευρά της Αστυνομίας.

Έπεσαν χημικά και κρότου – λαμψης σύμφωνα με δημοσιεύματα ενώ αγρότης επιτέθηκε σε άνδρες των ΜΑΤ με ένα μεγάλο ξύλο, στην περιοχή του Ρίου, λίγο πριν τη Γέφυρα, σύμφωνα με το thebest.gr.

Άλλοι συνάδελφοί του φώναζαν «έχουμε Χούντα» στους αστυνομικούς που έχουν δημιούργησαν τείχος ώστε οι αγρότες να μην προσεγγίσουν τη Γέφυρα.

Οι αγρότες με οχήματα ξεκίνησαν από την Περιμετρική της Πάτρας γύρω στις 12.30 το μεσημέρι. Στη Νέα Εθνική η Αστυνομία είχε στήσει φραγμό. Δεν τους επετράπη η διέλευση με τα οχήματα και συνέχισαν με τα πόδια.