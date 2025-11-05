Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων Σχολείων Δήμου Αγρινίου: Στηρίζει την αυριανή πανελλαδική κινητοποίηση των μαθητών

Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δημοσίων Σχολείων Δήμου Αγρινίου εκφράζει με ανακοίνωση της, την συμπαράστασή της στους μαθητές που προχωρούν σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025.

«Οι μαθητές με τη φωνή και τη στάση τους διεκδικούν ένα δημόσιο, δωρεάν και ουσιαστικά μορφωτικό σχολείο, που να μορφώνει ολόπλευρα, να εμπνέει, να δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά και όχι να λειτουργεί με όρους εξάντλησης, ανταγωνισμού και αποκλεισμών»μ τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση που συνεχίζει:.

«Τα αιτήματα που προβάλλουν είναι δίκαια και αφορούν όλη τη σχολική κοινότητα. Μεταξύ άλλων, ζητούν:

• Να μην εφαρμοστεί το νέο “Εθνικό Απολυτήριο” και οι πολλαπλές πανελλαδικές εξετάσεις που μετατρέπουν το σχολείο σε εξεταστικό κέντρο, απομακρύνοντάς το από τον παιδαγωγικό του ρόλο.

• Να καλυφθούν όλα τα κενά εκπαιδευτικών από την αρχή της χρονιάς και να ενισχυθεί το σχολείο με μόνιμο προσωπικό.

• Να εξασφαλιστούν ασφαλείς, σύγχρονες και επαρκείς σχολικές υποδομές, με σεβασμό στις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών.

• Να μειωθεί ο αριθμός μαθητών ανά τάξη, για να μπορεί να υπάρχει πραγματική συμμετοχή και εκπαιδευτική ουσία.

• Να ενισχυθεί η δωρεάν μεταφορά και σίτιση των μαθητών, ιδιαίτερα για όσους προέρχονται από απομακρυσμένες περιοχές.

• Να στηριχθούν οι οικογένειες απέναντι στο αυξανόμενο κόστος της εκπαίδευσης, ώστε κανένα παιδί να μη μένει πίσω.

Ως γονείς, στεκόμαστε στο πλευρό των παιδιών μας με υπερηφάνεια και ευθύνη. Ο αγώνας τους είναι και δικός μας. Ο αγώνας για ένα σχολείο που μορφώνει και δεν εξοντώνει, που ανοίγει δρόμους γνώσης, πολιτισμού και ελευθερίας, και που υπηρετεί τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης.

Καλούμε όλους τους συλλόγους γονέων, τους εκπαιδευτικούς και τους φορείς της πόλης να σταθούν με σεβασμό και ενότητα δίπλα στους μαθητές, ενισχύοντας τον διάλογο και τη συνεργασία για το σχολείο που αξίζει στα παιδιά μας.

Η Ένωσή μας θα συνεχίσει να αγωνίζεται, με συνέπεια και συλλογικότητα, για εκπαίδευση ισότιμη, ποιοτική και προσβάσιμη σε όλα τα παιδιά».