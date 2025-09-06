ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: Ξεκινάει από 9 Σεπτεμβρίου η παραλαβή της βρώσιμης ελιάς

Ο Α. Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ανακοινώνει ότι από την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025 ξεκινά τις παραλαβές βρώσιμης ελιάς.

Η Ένωση Αγρινίου, με την Ολοκληρωμένη Διαχείριση που εφαρμόζει (κατά agro 2.1 – 2.2), με τις υποδομές που έχει δημιουργήσει (εργοστάσιο, δίκτυο διανομής), με τη δυναμική και τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει στη χώρα και στο εξωτερικό και με την εμπειρία δεκαετιών στο χώρο, εγγυάται το καλύτερο για τους ελαιοπαραγωγούς, με πλήρη διασφάλιση του εισοδήματός τους.

Οι παραγωγοί καλούνται να προσέρχονται στις εγκαταστάσεις της Ένωσης Αγρινίου στη Σπολάϊτα, όπου και το εργοστάσιο επεξεργασίας – τυποποίησης βρώσιμης ελιάς, καθώς και στο υποκατάστημα της Αμφιλοχίας. Και φέτος, για την ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών, η Ένωση Αγρινίου θέτει σε λειτουργία πρατήρια και σταθμούς παραλαβής. Έτσι, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται και στα σταθερά σημεία παραλαβής ελιών στο Αγγελόκαστρο, στην Παλαιομάνινα, στην Παραβόλα και στο Καστράκι.

Σημειώνουμε ότι ανάλογα με τις ανάγκες, θα λειτουργήσουν πρόσθετοι σταθμοί παραλαβής, όπου χρειαστεί.

Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται, όπως πάντα, στην καλύτερη τιμή και τοις μετρητοίς, μέσω τραπεζικών λογαριασμών των παράγωγων.

Υπενθυμίζουμε ότι για τα μέλη των Ομάδων Παραγωγών της Ένωσης Αγρινίου θα υπάρξει, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, πρόσθετη αμοιβή και μια σειρά από πλεονεκτήματα.

Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την πορεία της ελαιοκομικής περιόδου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 2641.0.91024.

Εφόδια και εργαλεία

Η Ένωση Αγρινίου, με τις ισχυρές Ομάδες Παραγωγών και τις υποδομές της, όπως κάθε χρόνο δηλώνει έτοιμη για τη νέα ελαιοκομική περίοδο, τόσο σε ότι αφορά την απορρόφηση – παραλαβή της της επιτραπέζιας ελιάς όσο και σε ότι έχει να κάνει με την παράλληλη υποστήριξη στους ελαιοκαλλιεργητές, φυσικά παρέχοντάς τους και τα εφόδια που έχουν ανάγκη.

Στο κατάστημα πώλησης γεωργικών μηχανημάτων και εφοδίων της Ένωσης Αγρινίου, στην οδό Παπαϊωάννου 23 (είσοδος από παρκινγκ καπναποθηκών Παπαπέτρου), οι ελαιοπαραγωγοί θα βρείτε όλα τα εφόδια και τα εργαλεία που χρειάζεστε… σε τιμές Ένωσης Αγρινίου. Επίσης, θα βρείτε όλα τα αναλώσιμα (λάδια, μπουζί, μπαταρίες, αλυσίδες κτλ.), στις πλέον προσιτές τιμές.

Στόχος μας είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και η παροχή άμεσων λύσεων για τις αγροτικές εργασίες σας.

Μπορείτε ακόμη να γνωρίσετε μηχανήματα που θα διευκολύνουν τη δουλεία σας, όπως ελαιοραβδιστικά παντός τύπου («αχινός» για ελιές που προορίζονται για λάδι, με βενζινοκίνητο αεροσυμπιεστή για όλες τις ποικιλίες ελιών, με μπαταρία και φορτιστή, επίσης για όλες τις ποικιλίες), ελαιοσυλλέκτες, διαλογείς, ελαιόπανα και δίχτυα όλων των διαστάσεων, τελάρα, αλυσοπρίονα, κλαδευτικά και οτιδήποτε άλλο μπορεί να σας είναι απαραίτητο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2641.0.69011.

Συμβουλές προς τους παραγωγούς

Υπενθυμίζουμε ότι η συλλογή του καρπού γίνεται μετά τη συμπλήρωση της αύξησης του μεγέθους τους και οπωσδήποτε πριν αρχίσει το "μαλάκωμα" της σάρκας και η μείωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των καρπών. Η καθυστερημένη συγκομιδή πιθανόν να προκαλέσει μείωση της καρποφορίας του επόμενου έτους. Δέντρα με χαμηλό φορτίο συγκομίζονται νωρίτερα σε σχέση με τα φορτωμένα δένδρα.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να τηρείται το χρονικό περιθώριο που προβλέπεται πριν τη συγκομιδή.

Οι παραγωγοί θα πρέπει επίσης να έχουν υπόψιν τους ότι οι πληγές που δημιουργούνται κατά το κλάδεμα ή το ράβδισμα για τη συγκομιδή του ελαιόκαρπου εφόσον συνοδεύονται από βροχή είναι πολύ επικίνδυνες για μολύνσεις των δέντρων από καρκίνωση, συνεπώς πρέπει να αποφεύγεται το κλάδεμα και ο ραβδισμός των δέντρων με βροχερό καιρό.

Επιπλέον ο τραυματισμός του ελαιόκαρπου κατά τη συλλογή υποβαθμίζει την ποιότητα του προϊόντος.