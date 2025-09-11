«Ένωση Αγρινίου»: Ενημερωτική εκδήλωση για το ερευνητικό έργο αντιμετώπισης του Γλοιοσπορίου

Ενημερωτική εκδήλωση διοργανώνει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός, «Ένωση Αγρινίου» για το ερευνητικό έργο αντιμετώπισης του Γλοιοσπορίου, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στις 6:00 μμ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Imperial.

Η ανακοίνωση:

O Α. Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, παρουσιάζει την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος που υλοποίησε για το γλοιοσπόριο, το μύκητα που προκαλεί τεράστιες απώλειες στους ελαιοπαραγωγούς της Αιτωλοακαρνανίας.

Το «Ολοκληρωμένο ευφυές σύστημα αντιμετώπισης του γλοιοσπορίου της ελιάς» - GleoControl είναι καινοτόμο ερευνητικό έργο που βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο και ευφυές σύστημα για την παρακολούθηση, πρόγνωση και βιώσιμη διαχείριση της ασθένειας του γλοιοσπορίου της ελιάς.

Το έργο εστιάζει στην παραγωγή επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης, μέσα από την καταγραφή της επιδημιολογίας του παθογόνου σε τοπικό επίπεδο, την αξιολόγηση των πιο διαδεδομένων ποικιλιών ελιάς ως προς την ανοχή τους στην ασθένεια, τη συστηματική παρακολούθηση σε πιλοτικούς ελαιώνες, καθώς και τη δοκιμή συμβατικών και βιολογικών φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων. Με αρωγό τη μελέτη και καταγραφή των τοπικών περιβαλλοντικών δεδομένων (από μετεωρολογικούς σταθμούς της Δ. Ελλάδας) το GleoControl φιλοδοξεί να ενισχύσει τη λήψη αποφάσεων από τους παραγωγούς, να μειώσει τις απώλειες και να βελτιώσει την ποιότητα και εμπορευσιμότητα του τελικού προϊόντος.

Στρατηγική επιδίωξη του έργου είναι η μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη, τεκμηριωμένη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη φυτοπροστασία, ειδικά σε περιοχές όπως η Αιτωλοακαρνανία και ευρύτερα η Δυτική Ελλάδα, όπου η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας.

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΜΕΤΡΟΥ 16 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ της Δράσης 2 «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας», του Υπομέτρου 16.1 - 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους.