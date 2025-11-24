Ενορίτες της Αγίας Παρασκευής Αγρινίου επισκέφθηκαν τις Μονές, Οσίων Δαυίδ και Ιωάννου, στην Εύβοια

Προσκυνηματική εκδρομή πραγματοποίησαν ενορίτες του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Αγρινίου στις Ιερές Μονές, Οσίου Δαυίδ του Γέροντος, στην Βόρεια Εύβοια και στο προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, στο Προκόπι Ευβοίας.

Σε σχετική ανακοίνωση του Ιερού Ναού αναφέρεται:

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025, η προσκυνηματική εκδρομή της Ενορίας Αγίας Παρασκευής Αγρινίου στις Ιερές Μονές, Οσίου Δαυίδ του Γέροντος, στην Βόρεια Εύβοια και στο προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, στο Προκόπι Ευβοίας.

Το γκρουπ των προσκυνητών, από την Ενορία μας, ξεκίνησε πολύ νωρίς από την πλατεία του Αγίου Κων/νου το Σάββατο το πρωί και γύρω στις 11 π.μ. έφτασε στον πρώτο προορισμό που ήταν η Ιερά Μονή του Οσίου Δαυίδ του Γέροντος στην Βόρεια Εύβοια, όπου και ο τάφος του Οσίου Ιακώβου του Τσαλίκη που την ημέρα αυτή τιμάται η μνήμη του.

Για το λόγο αυτό στο ιστορικό Μοναστήρι, παραβρέθηκαν εκατοντάδες πιστοί που προσήλθαν να προσκυνήσουν και να λάβουν την χάρη των Αγίων, όπως κάναμε και μεις. Κατά την παραμονή μας στο Μοναστήρι μας δόθηκε η ευκαιρία να προσκυνήσουμε την θαυματουργική και ευωδιάζουσα κάρα του Οσίου Δαυίδ και το τάφο του εορτάζοντος Οσίου Ιακώβου αλλά και να πάρουμε την ευλογία του Επιχωρίου Επισκόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ.κ Χρυσοστόμου και φυσικά του πολυσέβαστου Καθηγουμένου Γέροντος Γαβριήλ.

Στην συνέχεια μετακινηθήκαμε στο Προκόπι όπου προσκυνήσαμε το άφθαρτο Σκήνωμα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου και αργά το βράδυ επιστρέψαμε στον Άγιο Κων/νο γεμάτοι χάρη και ευλογία από τους Αγίους μας και πολλά σεβάσματα από τα προσκυνήματα αυτά.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΑ ΦΩΤΙΖΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΑΣ

