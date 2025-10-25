Ενοριακές Σχολές Γονέων Φυτειών, Αστακού και Αγίου Νικολάου Βονίτσης

Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, με σκοπό τη στήριξη του ιερού θεσμού της οικογένειας, θα λειτουργήσει και εφέτος Ενοριακές Σχολές Γονέων, στις Ενοριακές Σχολές Γονέων Φυτειών, Αστακού και Αγίου Νικολάου Βονίτσης

Έμπειροι και εκλεκτοί επιστήμονες θα εμβαθύνουν και θα συζητήσουν θέματα που απασχολούν τον σύγχρονο γονέα και σύζυγο (συζυγικές σχέσεις, οικογένεια, σχέση γονέων και παιδιών, εφηβεία, ενδοοικογενειακή και κάθε μορφής βία, κίνδυνοι του διαδικτύου, θέματα αναπηρίας κ.α.).

Καλούνται οι νέοι σύζυγοι και γονείς να συμμετάσχουν στην ποιμαντική αυτή πρωτοβουλία της τοπικής μας Εκκλησίας, που σκοπό έχει την ενδυνάμωση του θεσμού της οικογένειας και την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου της, μέσα από την ενημέρωση και τον ανοικτό διάλογο για τα σημαντικά οικογενειακά και παιδαγωγικά αυτά θέματα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ενοριακής Σχολής Γονέων του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Φυτειών είναι το ακόλουθο:

1) Δεύτερα 13 Οκτωβρίου

«Η επικοινωνία μεταξύ των μελών της οικογένειας», με ομιλητή τον π. Δημήτριο Πατσιαλό, εφημέριο Νεαπόλεως Αγρινίου.

2) Σάββατο 15 Νοεμβρίου

«Επικοινωνία με τα παιδιά στην οικογένεια και στο σχολείο», με ομιλήτρια την κα Ιωάννα Σταθοπούλου, Κοινωνική Λειτουργό.

3) Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

«Χρήση του διαδικτύου», με ομιλήτρια την κα Ιωάννα Σταθοπούλου, Κοινωνική Λειτουργό.

4) Σάββατο 31 Ιανουαρίου

«Η βία στην σχολική και οικογενειακή ζωή», με ομιλητή καθορισμένο από την Αστυνομική Διεύθυνση Αγρινίου.

5) Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

«Τρείς στόχοι του γάμου κατά τον Ιερό Χρυσόστομο», με ομιλητή τον π. Γεώργιο Φλώρο, εφημέριο Φυτειών.

6) Σάββατο 21 Μαρτίου

«Μεγαλώνοντας συναισθηματικά υγιή παιδιά», με ομιλήτρια την κα Βένια Κουτσομπίνα, διδάκτορα παιδοψυχολογίας.

--------- ◊ ------------ ◊ ---------- ◊ ----------

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ενοριακής Σχολής Γονέων Αγίου Νικολάου Αστακού είναι το ακόλουθο:

• 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 :

ΟΜΙΛΗΤΗΣ : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΙΟΤΟΥ – ΔΑΣΚΑΛΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΘΕΜΑ: «Η ΒΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΨΥΧΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ».

• 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025:

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΡΑΧΟΥ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ : ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ.

ΘΕΜΑ: «ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ(BULLING), Ο ΚΑΘΡΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ»

• 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025:

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΛΟΣ

ΘΕΜΑ: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ»

• 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025:

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΛ ΑΣΤΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»

• 10 ΜΑΙΟΥ 2025:

ΟΜΙΛΗΤΗΣ Π. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΟΝΗΣ - ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΔΡ.ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Μ.Α. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «ΕΦΗΒΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ»

--------- ◊ ------------ ◊ ---------- ◊ ----------

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ενοριακής Σχολής Γονέων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βονίτσης είναι το ακόλουθο:

• Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025, Ὥρα: 12:00 τὸ μεσημέρι, τόπος συνάντησης: café Sweet Bites

Αἰδεσιμολογιώτατος π. Χριστοφόρος Χρόνης, ἐφημέριος Ι.Ν. Ἁγίου Χριστοφόρου Ἀγρινίου

Θέμα: «Χτίζοντας οἰκογένειες μὲ στέρεες πνευματικὲς βάσεις».

• Σάββατο 24 Ἰανουαρίου 2026, Ὥρα: 12:00 τὸ μεσημέρι, τόπος συνάντησης: café Sweet Bites

Ἐλλογιμώτατος κ. Δημήτριος Τζουμερκιώτης, καθηγητὴς θεολόγος

Θέμα: «Ἡ λειτουργικὴ ζωὴ ὡς βάση τῆς οἰκογενειακῆς ἑνότητας».