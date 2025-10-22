Ενοριακές Σχολές Γονέων Αμφιλοχίας, Βόνιτσας και Παναιτωλίου - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, με σκοπό τη στήριξη του ιερού θεσμού της οικογένειας, θα λειτουργήσει και εφέτος Ενοριακές Σχολές Γονέων στις κεντρικές Ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεως.

Έμπειροι και εκλεκτοί επιστήμονες θα εμβαθύνουν και θα συζητήσουν θέματα που απασχολούν τον σύγχρονο γονέα και σύζυγο (συζυγικές σχέσεις, οικογένεια, σχέση γονέων και παιδιών, εφηβεία, ενδοοικογενειακή και κάθε μορφής βία, κίνδυνοι του διαδικτύου, θέματα αναπηρίας κ.α.).

Καλούνται οι νέοι σύζυγοι και γονείς να συμμετάσχουν στην ποιμαντική αυτή πρωτοβουλία της τοπικής μας Εκκλησίας, που σκοπό έχει την ενδυνάμωση του θεσμού της οικογένειας και την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου της, μέσα από την ενημέρωση και τον ανοικτό διάλογο για τα σημαντικά οικογενειακά και παιδαγωγικά αυτά θέματα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ενοριακής Σχολής Γονέων του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αμφιλοχίας είναι το ακόλουθο:

1.ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025.

Ομιλήτρια : κ. Λυδία Ιωαννίδου – Μουζάκα, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

Θέμα : «Νεώτερες εξελίξεις στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και τον καρκίνο του μαστού στον άνδρα».

2.ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025.

Ομιλήτρια : κ. Ερασμία Φείδη, Ψυχοπαιδαγωγός – ECP συστηματική ψυχοθεραπεύτρια.

Θέμα : «Η επικοινωνία στην οικογένεια».

3. ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025.

Ομιλητής : κ. Δημήτριος Κόκκιος, Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος Αμφιλοχίας.

Θέμα : «Διαδίκτυο (κίνδυνοι και ασφάλεια)».

4.ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026.

Ομιλητής : κ. Παντελής (Λάκης) Βίγκας, Άρχων Μέγας Χαρτοφύλαξ της Μ.τ.Χ.Ε.

Θέμα : «Οι προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης».

5.ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026.

Ομιλήτρια : κ. Μαρία Κυτιλή – Μουρτζανού, Πρεσβυτέρα – Εκπαιδευτικός.

Θέμα : «Φοβάμαι, μαμά…. Η αντιμετώπιση των φόβων των παιδιών μας»

6.ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026.

Ομιλήτρια : κ. Δήμητρα Μπούρχα - Φίλου, επιστημονική υπεύθυνη «Ονειροδρόμιο Λαμίας», υποψήφια διδάκτωρ ΤΑΦΠΠΗ, Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Θέμα : «Ελεύθερο παιχνίδι στον ψηφιακό κόσμο ; Ναι, και με ασφάλεια».

--------- ◊ ------------ ◊ ---------- ◊ ----------

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ενοριακής Σχολής Γονέων του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Βονίτσης είναι το ακόλουθο:

1) ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ και ώρα 18:00

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ : κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΣΑΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΘΕΜΑ : « Ψηφιακή εποχή και παιδί ».

2) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ και ώρα 18:00

Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗΣ – Ελλογιμώτατος καθηγητής Θεολόγος.

ΘΕΜΑ : « Η λειτουργική ζωή ως βάση της οικογενειακής ενότητας».

3) ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ και ώρα 18:00

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ : Κ. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΛΟΥΚΙΑ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΘΕΜΑ : « Στερεότυπα στην παιδική ανάπτυξη: πως διαμορφώνονται και πως τα σπάμε μέσα στην οικογένεια ».

4) ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ και ώρα 18:00

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ : Πρεσβυτέρα Ειρήνη Φλώρου – ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΘΕΜΑ : « Τα οφέλη της συνεργασίας των γονέων ».

5) ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ και ώρα 18:00

ΟΜΙΛΗΤΗΣ : Αιδ/τος π. Χριστόφορος Χρόνης, εφημέριος του Ι.Ν. Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου

ΘΕΜΑ : « Χτίζοντας οικογένειες με στερεές βάσεις ».

6) ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ και ώρα 18:00

ΟΜΙΛΗΤΗΣ : κ. Χριστογιάννης Ζαμπέλης - Ψυχολόγος

ΘΕΜΑ : « Συναισθηματική ζεστασιά και είδη δεσμού ως θεμέλια της σχέσεις γονέα -παιδιού ».

--------- ◊ ------------ ◊ ---------- ◊ ----------

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ενοριακής Σχολής Γονέων του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Παναιτωλίου είναι το ακόλουθο:

1) 20 -10 -2025: Ομιλήτρια: Κυρία Ευτυχία Μανιάκη Προϊσταμένη της υπηρεσίας επιμελητών ανηλίκων και κοινωνικής αρωγής στα Δικαστήρια Αγρινίου. Θέμα: Παραβατικότητα των νέων. ( Η ομιλία θα γίνει στο Γυμνάσιο Παναιτωλίου.

2) 10 -11- 2025: Αίθουσα Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Παναιτωλίου

Ομιλήτρια: Στυλιανή Καραγιάννη, νηπιαγωγός.

Μετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή στο Διδασκαλείο Ιωαννίνων, MA (Master of Arts) στις Επιστήμες της Αγωγής στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Θέμα: Στάδια της ψυχοκινητικής εξέλιξης του ανθρώπου από τη γέννηση του έως και την εφηβεία.

3) 8 -12 – 2025: Αίθουσα Ιερού ναού Αγίας Τριάδος Παναιτωλίου

Ομιλήτρια: Στυλιανή Καραγιάννη, νηπιαγωγός. Μετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή στο Διδασκαλείο Ιωαννίνων, MA (Master of Arts) στις Επιστήμες της Αγωγής στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Θέμα: Εφηβεία, ένα ταξίδι γεμάτο ενδιαφέρον και προκλήσεις.

4) 9 -2- 2026: Αίθουσα Ιερού ναού Αγίας Τριάδος Παναιτωλίου

Ομιλητής : Πατήρ Δημήτριος Πατσιαλός Θεολόγος, εφημέριος Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νεαπόλεως Αγρινίου. Θέμα: "Η ψυχική υγεία των μελών της οικογένειας"

5) 9-3-2026 : Αίθουσα Ιερού ναού Αγίας Τριάδος Παναιτωλίου

Ομιλητής: π. Ευάγγελος Γεροδήμος, Εφημέριος Ιερού Ναού Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου, Μς Πατερικής Θεολογίας και Χριστιανικής γραμματείας ΘΕΜΑ: «Σπλαχνικός πατήρ ή άσωτος υιός; Οι γονείς ως πρότυπα παιδαγωγίας και εν Χριστώ βιοτής κατά τους αγίους της Εκκλησίας».