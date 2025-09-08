Ενοίκια: Η Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας υπενθυμίζει στους φοιτητές τα δικαιώματα των ενοικιαστών

Εκτός από τις τιμές στα ενοίκια οι φοιτητές που αναζητούν τώρα στέγη θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και στις συμφωνίες που θα συνάψουν με τους ιδιοκτήτες. Η Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας με ανακοίνωσή της, υπενθυμίζει στους φοιτητές τα δικαιώματα των ενοικιαστών

Αναλυτικά αναφέρει:

Η ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης είναι από τον νόμο τριετής. Εάν στο μισθωτήριο συμβόλαιο έχει συμφωνηθεί συντομότερη διάρκεια, υπερισχύει η 3ετία που ορίζει ο νόμος. Μετά το πέρας της 3ετίας, η διάρκεια της μίσθωσης μπορεί να παραταθεί όπως συμφωνήσουν τα μέρη. Εάν δεν υπάρξει ρητή έγγραφη συμφωνία, η μίσθωση καθίσταται αορίστου χρόνου, οπότε κάθε μέρος μπορεί να την καταγγείλει αζημίως.

Η σύμβαση μίσθωσης συνίσταται να γίνεται εγγράφως με ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή. Μετά την κατάρτιση, ο εκμισθωτής υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά με χρήση κωδικών TAXISNET τη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» στην ΑΑΔΕ. Η δήλωση αφορά φορολογικούς λόγους και δεν αντικαθιστά το έγγραφο ιδιωτικό συμφωνητικό.

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να αναγράφονται:

το συμφωνούμενο μίσθωμα και τυχόν αύξηση,

η διάρκεια της μίσθωσης,

η χρήση του ακινήτου (κατοικία, επαγγελματική στέγη κλπ),

η εγγύηση που κατέβαλε ο μισθωτής (συνήθως 1-2 μηνιαία μισθώματα), επιστρεφόμενη στο τέλος της μίσθωσης,

άλλοι όροι που επιθυμούν τα μέρη (π.χ. υπεκμίσθωση, επισκευές και κόστη).

Για τη σύναψη νέων μισθώσεων, όχι για τροποποίηση ήδη υφιστάμενων, είναι υποχρεωτική η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

