Ένοχος ο Στάθης Παναγιωτόπουλος: Τρία χρόνια φυλάκιση με αναστολή για την υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας

Ένοχος κρίθηκε ο Στάθης Παναγιωτόπουλος και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή για την υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας της δεύτερης καταγγέλλουσας.

Ήταν η αυλαία στη δίκη του τηλεπαρουσιαστή που έγινε κεκλεισμένων των θυρών μετά από επιθυμία της δεύτερης καταγγέλλουσας, για την υπόθεση revenge porn που είχε προκαλέσει αντιδράσεις και πολλές συζητήσεις όταν ήρθε στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία ξεκίνησε το πρωί, όταν η καταγγέλλουσα άρχισε να καταθέτει. Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης, η δίκη για την υπόθεση revenge porn διακόπηκε προσωρινά για σύσκεψη, ώστε να ληφθούν αποφάσεις. Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, δεν παρευρέθηκε στην αίθουσα.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, η οποία ανακοινώθηκε λίγο μετά τις 11.00 το πρωί, ο Στάθης Παναγιωτόπουλος κρίθηκε ένοχος. Η ποινή που του επιβλήθηκε είναι τρία χρόνια φυλάκιση με αναστολή.

Στη συνέχεια, δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος της καταγγέλλουσας. «Αυτό που έγινε δεκτό και με την προσκόμιση εγγράφων είναι ότι προφανώς πάσχει από πολύ σοβαρά ψυχιατρικά θέματα και για τον λόγο αυτό έκανε αυτές τις αναρτήσεις και όχι με σκοπό να εκδικηθεί την κοπέλα. Με την συγκεκριμένη είχαν χωρίσει και δεν υπήρχε κανένας λόγος, ούτε για επανασύνδεση, ούτε να την εκδικηθεί μέσω αυτή της διαδικασίας».

Ακολούθησαν δηλώσεις από τον δικηγόρο του Στάθη Παναγιωτόπουλου: «Το δικαστήριο έκρινε και έκανε δεκτό τον ισχυρισμό μας. Δεν υπήρχε σκοπός βλάβης και εξ αυτού μετέτρεψε την κατηγορία από κακουργηματικής μορφής, σε πλημμεληματική. Αναγνώρισε και το ελαφρυντικό της μετάνοιας, καταδικάζοντας τον κατηγορούμενο σε τρία χρόνια με αναστολή».

Στο παρελθόν, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό», η Κέλλυ Χεινοπώρου, μεταφέροντας όσα συνέβαιναν γύρω από τις δίκες του Στάθη Παναγιωτόπουλου, είχε αναφέρει για την ζωή του μετά τις καταγγελίες: «Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος φέρεται να θέλει να πουλήσει το σπίτι που είχε εκεί στο νησί. Κάνει μεταφράσεις σε site και φέρεται να έχει πουλήσει στο εξωτερικό υλικό από τη μεγάλη μουσική συλλογή που είχε»

Πηγή: newsit.gr