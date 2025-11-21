Εννέα οι απουσίες Λύρου στην Ενεργειακή Κοινότητα

Ο πρώην δήμαρχος Μεσολογγίου, Κώστας Λύρος, ως εκπρόσωπος του δήμου Μεσολογγίου στην ενεργειακή κοινότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ήταν παρών μόνο σε 4 από τις 13 συνεδριάσεις του ΔΣ, καταγράφοντας εννέα απουσίες.

Η συζήτηση που έγινε τις προάλλες στο δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου για το ζήτημα της ενεργειακής κοινότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην οποία συμμετέχει ο δήμος Μεσολογγίου αλλά και η ΔΕΥΑΜ είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρά το γεγονός ότι δεν πρόσθεσε τίποτα ιδιαίτερο στο βασικό πράγμα που γνωρίζουμε εδώ καιρό, ότι δηλαδή εκκρεμεί η υπουργική απόφαση που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες των όρων σύνδεσης για να προχωρήσει το ενεργειακό project.

Είναι απολύτως κατανοητό στο Μεσολόγγι λόγω της οικονομικής κατάστασης της ΔΕΥΑΜ να υπάρχει αγωνία για το ζήτημα, να ρωτούν και να ξαναρωτούν τη δημοτική αρχή, καθώς στην ενεργειακή κοινότητα έχουν εναποθέσει σχεδόν όλοι τις ελπίδες να δοθεί μία μεγάλη «ανάσα» στη ΔΕΥΑ Μεσολογγίου και τη δεινή σήμερα οικονομική της κατάσταση, εξαιτίας του ενεργειακού κόστους και των συσσωρευμένων χρεών.

Ωστόσο είναι άλλο αυτό κι είναι άλλο, ορισμένοι να αμφιβάλλουν για το αν ήταν σωστή η απόφαση του δήμου να συμμετάσχει στην ενεργειακή κοινότητα της Περιφέρειας. Αν θεωρούν ότι στο Μεσολόγγι με μία αμιγώς δημοτική ενεργειακή κοινότητα θα είχαν πάρει όρους σύνδεσης πλανώνται πλάνη οικτράν. Για τον απλούστατο λόγο ότι για παράδειγμα όπως ανέφερε στο πρόσφατο συνέδριο της ΚΕΔΕ ο Γιώργος Παπαναστασίου δεν έχουν δοθεί όροι σύνδεσης ούτε καν για το μικρό φωτοβολταϊκό πάρκο ενός μεγαβάτ της ΔΕΥΑ Αγρινίου, παρά το γεγονός ότι κατασκευάστηκε ως δημόσια επένδυση μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Πάντως η δημοτική αρχή Μεσολογγίου θα αποκτήσει σύντομα εκπρόσωπο στην ενεργειακή κοινότητα, καθώς η θητεία του προηγούμενου ΔΣ έχει λήξει και αναμένεται να οριστεί άλλος εκπρόσωπος, καθώς μέχρι τώρα ο εκπρόσωπος του δήμου ήταν ο πρώην δήμαρχος Κώστας Λύρος, ο οποίος όπως καταγγέλθηκε όχι μόνο επέλεξε να μην παραιτηθεί από τη συγκεκριμένη θέση μετά τις δημοτικές εκλογές του 2023, αλλά ταυτόχρονα ήταν παρών μόνο στις 4 από τις 13 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ενεργειακής κοινότητας που έγιναν. Και το όψιμο ενδιαφέρον του για την ενεργειακή κοινότητας της Περιφέρειας, στην οποία «σύρθηκε» από την τότε αντιπολίτευση, σχολιάζεται…