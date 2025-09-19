Ενίσχυση των Αστυνομικών Διευθύνσεων Αιτωλίας και Ακαρνανίας με 7 νέες θέσεις αστυνομικών

Με απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το επόμενο διάστημα ενισχύονται η Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας και η Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας με 7 νέες θέσεις αστυνομικών, στο πλαίσιο των έκτακτων μεταθέσεων.

Η κατανομή έχει ως εξής:

- Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας: 1 θέση αξιωματικού και 2 θέσεις υπαξιωματικών.

- Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας: 1 θέση αξιωματικού και 3 θέσεις υπαξιωματικών.

Ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Παπαθανάσης, δήλωσε:

«Η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί προτεραιότητά μας. Η επάνδρωση και η ενίσχυση των υπηρεσιών της Αστυνομίας στο νομό μας συνεχίζεται με σταθερά βήματα ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της κοινωνίας και στην ασφάλεια των συμπολιτών μας».

