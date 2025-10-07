Ενίσχυση στη ΔΕΥΑ Αγρινίου: Εγκρίθηκε η κατανομή πέντε θέσεων προσωπικού

Η ΔΕΥΑ Αγρινίου ενισχύεται με πέντε νέες θέσεις προσωπικού σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά την κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης.

Με την απόφαση Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./370/οικ.15236, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5251/30.09.2025, η Υφυπουργός Εσωτερικών Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη ενέκρινε την κατανομή 1.113 θέσεων τακτικού προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων δήμων και δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης-αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) σε όλη τη χώρα.

Η απόφαση αφορά υποψήφιους από τους προσωρινούς πίνακες της προκήρυξης 7Κ/2024 του ΑΣΕΠ, και στοχεύει στην κάλυψη πάγιων αναγκών των ΟΤΑ, κυρίως στους τομείς καθαριότητας, πρασίνου, κοιμητηρίων, ύδρευσης και αποχέτευσης.

Στόχος της απόφασης

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική βάση, η κατανομή αποσκοπεί:

στην ορθολογική αξιοποίηση του τακτικού προσωπικού,

στην ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών των δήμων,

και στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των ΔΕΥΑ και άλλων δημοτικών φορέων.

Η διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο του ν. 4765/2021 για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο και στην προσπάθεια κάλυψης των αναγκών που είχαν μείνει κενές τα προηγούμενα έτη λόγω συνταξιοδοτήσεων και περιορισμών προσλήψεων.

Οι Δήμοι που ενισχύονται

Η απόφαση περιλαμβάνει ευρύ φάσμα δήμων σε όλη την επικράτεια, με σημαντικές ενισχύσεις σε μεγάλους αστικούς και νησιωτικούς δήμους.

Ενδεικτικά:

Δήμος Αθηναίων: 19 θέσεις (15 στην καθαριότητα και 4 στα κοιμητήρια).

Δήμος Περιστερίου: 51 θέσεις, εκ των οποίων 45 για προσωπικό καθαριότητας.

Δήμος Ηρακλείου Κρήτης: 33 θέσεις, από τις οποίες 30 αφορούν καθαριότητα εξωτερικών χώρων.

Δήμος Βύρωνα: 21 θέσεις.

Δήμος Ιλίου: 22 θέσεις.

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού: 14 θέσεις, μεταξύ των οποίων και 2 επιστάτες καθαριότητας.

Δήμος Χαλκιδέων: 25 θέσεις.

Δήμος Παπάγου-Χολαργού: 15 θέσεις (13 στην καθαριότητα, 1 στα κοιμητήρια, 1 στη φύλαξη).

Δήμος Αχαρνών: 15 θέσεις.

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης: 14 θέσεις.

Ανάλογες προσλήψεις κατανέμονται και σε μικρότερους νησιωτικούς δήμους, όπως Ανάφη, Αντίπαρος, Τήνος, Σίφνος και Σπέτσες, κυρίως για εργάτες καθαριότητας και ύδρευσης-αποχέτευσης.

Ενίσχυση και στις ΔΕΥΑ

Σημαντικό μέρος των θέσεων αφορά Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Ενδεικτικά:

ΔΕΥΑ Ηρακλείου: 15 θέσεις εργατών ύδρευσης-αποχέτευσης,

ΔΕΥΑ Καρδίτσας: 7 θέσεις,

ΔΕΥΑ Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ): 12 θέσεις,

ΔΕΥΑ Καβάλας: 6 θέσεις,

ΔΕΥΑ Αγρινίου: 5 θέσεις,

ΔΕΥΑ Κύμης-Αλιβερίου: 4 θέσεις,

ΔΕΥΑ Τριπόλεως: 3 θέσεις.

Η ενίσχυση αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς οι ΔΕΥΑ αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, ιδιαίτερα σε τεχνικά συνεργεία, εργατοτεχνικό και βοηθητικό προσωπικό.

Έμφαση στην καθαριότητα και την τεχνική υποστήριξη

Πάνω από το 70% των θέσεων αφορά προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων και συνοδούς απορριμματοφόρων, τομείς όπου παρατηρούνταν έντονες ελλείψεις μετά την πανδημία.

Η απόφαση καλύπτει επίσης θέσεις σε κοιμητήρια, πρασίνου, υδραυλικών εργασιών και γενικών καθηκόντων, επιτρέποντας στους δήμους να ενισχύσουν την καθημερινή λειτουργικότητά τους.

Χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς οι θέσεις αφορούν ήδη εγκεκριμένα κονδύλια και εντάσσονται στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων.

Συμπέρασμα

Η νέα κατανομή προσωπικού αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα των υπηρεσιών καθαριότητας και τεχνικών έργων.

Η στοχευμένη ενίσχυση μεγάλων και μικρότερων δήμων, καθώς και των ΔΕΥΑ, αναμένεται να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών και να ενισχύσει τη λειτουργική επάρκεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλη τη χώρα.

Δείτε εδώ την απόφαση με την κατανομή όλων των Δήμων

Πηγή: myota.gr