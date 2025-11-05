Ενισχύονται με Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου Μεσολογγίου

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ενισχύει ουσιαστικά τιςΚοινωνικές Δομές του κατόπιν της έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.), με απόφαση που φέρει την υπογραφή του Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας Θανάση Μαυρομμάτη.

Το Κέντρο θα στεγάζεται σε ισόγειο ιδιόκτητο κτίριο, επί της οδού Σπύρου Τρικούπη 30 (κτίριο πρώην ΚΑΠΗ) στο Μεσολόγγι, και δημιουργείται με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και υποστήριξης που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων συμπολιτών μας.

Η νέα δομή θα είναι δυναμικότητας 25 ατόμων και, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της, θα στελεχωθεί με επιπλέον τετραμελές προσωπικό.

Το ΚΗΦΗ θα λειτουργεί καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:30 π.μ. – 15:30 μ.μ., προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ημερήσιας υποστήριξης, προσφέροντας υπηρεσίες όπως:

• Ημερήσια φροντίδα ηλικιωμένων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν πλήρως και των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες φροντίδας,

• Υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ωφελούμενων,

• Μερική σίτιση και δημιουργική απασχόληση,

• Προγράμματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και δραστηριότητες που ενισχύουν τη φυσική, ψυχική και κοινωνική ευεξία των ηλικιωμένων.

Ταυτόχρονα, η δομή εντάχθηκε στην Πράξη με Κωδικό ΟΠΣ 6017562 του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», με έγκριση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη, τον οποίο και ευχαριστούμε. Επίσης, ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του στον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Θανάση Μαυρομμάτη και την Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π.Ε. ΑιτωλοακαρνανίαςΑλεξάνδρα Κοσσόβα, για την καθοριστική συμβολή τους στην υλοποίηση αυτού του τόσο σημαντικού κοινωνικού έργου.

Η ίδρυση και (επιτέλους) αδειοδοτημένη λειτουργία του Κ.Η.Φ.Η., αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου προς την ενίσχυση της κοινωνικής μέριμνας σε τοπικό επίπεδο, αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον και τη φροντίδα του για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους.

Με τη νέα αυτή δομή, ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου εμπλουτίζει το δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών του και συνεχίζει να επενδύει σε πολιτικές που βάζουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.