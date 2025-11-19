Ενισχυμένη η δραστηριότητα της Αερολέσχης Μεσολογγίου – Ζωντάνεψε το Αεροδρόμιο της Ιεράς Πόλης

Ιδιαίτερη ενισχυμένη ήταν η δραστηριότητα το τελευταίο διάστημα στο Αεροδρόμιο και Αερολέσχη Μεσολογγίου, με αποκορύφωμα τη διέλευση των Σλοβάκικων ελικοπτέρων Black Hawk.

Συγκεκριμένα:

Επίσκεψη 16ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου: Το Αεροδρόμιό μας και τις εγκαταστάσεις αυτού και της Αερολέσχης επισκέφτηκαν 75 μαθητές του 16 ο Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου, συνοδευόμενοι από τον Διευθυντή τους κο Γεώργιο Μηλιώνη και εκπαιδευτικούς.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα αεροσκάφη και το ελικόπτερο που βρίσκονται στο αεροδρόμιο, να δουν πτήσεις εκπαιδευτικών αεροσκαφών, να ενημερωθούν για πρόγραμμα εξέλιξης και δοκιμών Drones, να κάνουν ερωτήσεις γύρω από την αεροπορική δραστηριότητα και γενικά να αποκομίσουν μια καλή γνώση και εικόνα της τεχνολογικής παιδείας στον υπόψη τομέα.

Η Αερολέσχη ενθαρρύνει την εκπαιδευτική κοινότητα να επισκεφθεί μτο Αεροδρόμιο όπου οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις αεροπορικές εξελίξεις , ένα σημαντικό τεχνολογικό τομέα.

Τεχνολογικές δοκιμές «αυτόνομου αεροχήματος»: Για 4η εβδομάδα συνεχίζονται οι δοκιμές του προγράμματος « διαχείρισης πτήσης αυτόνομου αεροχήματος» από επιστημονική ομάδα Αεροναυπηγών, των Πανεπιστημίων Πατρών – Θεσσαλίας – Ιδρυμάτων και φορέων.

Οι δοκιμές που γίνονται σε « μοντέλα υπό κλίμακα», ήταν επιτυχής , θα συνεχιστούν και με το τέλος του προγράμματος θα υπάρξουν και ανάλογες ανακοινώσεις.

Διέλευση Σλοβάκικων Ελικοπτέρων Black Howk: Συνεπής στο αεροπορικό τους ραντεβού ήταν τα πληρώματα των παραπάνω επιβλητικών ελικοπτέρων, τα οποία κάλυπταν τις ανάγκες πυροπροστασίας στην Κύπρο και επέστρεφαν στην πατρίδα τους, με τη λήξη της πυροσβεστικής περιόδου.

Οι Σλοβάκοι φίλοι μας , κάθε άνοιξη και φθινόπωρο κατά την μετάβαση στην Κύπρο και επιστροφή στην πατρίδα τους , προτιμούν και διανυκτερεύουν στο Μεσολόγγι, όπου απολαμβάνουν τη θερμή φιλοξενία, τις επιχειρησιακές ευκολίες και αυτονομία του αεροδρομίου. Με την ευκαιρία της άφιξης των ελικοπτέρων Black Howk, πολλοί μικροί και μεγάλοι φίλοι μας βρέθηκαν στο αεροδρόμιο και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τα πληρώματα και να ενισχύσουν τη συλλογή τους με αναμνηστικές φωτογραφίες.

28ο Forum Ανάπτυξης στην Πάτρα: Το υπόψη Forum θα γίνει την Κυριακή 23-11-25 στο Ξενοδοχείο My Way / Πάτρα από 10:00 -12:00 π.μ., στο οποίο θα υπάρχει και ενότητα με θέμα « Αεροπορία – Διάστημα και Άμυνα στη Δυτική Ελλάδα: Ένας Χρόνος Μετά – Εξελίξεις και Νέοι Ορίζοντες Ανάπτυξης».

Στην υπόψη σημαντική εκδήλωση η Αερολέσχη Μεσολογγίου, εκπροσωπώντας και τα πέντε (5) αεραθλητικά σωματεία της Π. Δ. Ε., θα να αναπτύξει, τα πεπραγμένα , τις προτάσεις για την εξέλιξη της Γενικής Αεροπορίας , τους στόχους και τα οφέλη του Παγκόσμιου Air Rally 2028.