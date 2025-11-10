Eνημερωτική ημερίδα στο Αγρίνιο με θέμα «Φορολογικός Έλεγχος – Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου»

Eνημερωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο με θέμα «Φορολογικός Έλεγχος – Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου» από την Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Επαγγελματιών Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με την εταιρεία ENTERSOFTONE.
Η ανακοίνωση:
Η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Επαγγελματιών Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με την εταιρεία ENTERSOFTONE, διοργανώνουν Σεμινάριο την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου και ώρα 16:30 στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας με θέμα Φορολογικός Έλεγχος – Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου.
Σεμινάριο: Φορολογικός Έλεγχος – Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου
16:30
Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας
(Παπαστράτου 53, Αγρίνιο)
Εισηγητής: Γιώργος Α. Κορομηλάς – Λογιστής-Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών – Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν.4308/2014.
Κόστος συμμετοχής
- ΔΩΡΕΑΝ για τα ενημέρα μέλη
- 30€ για μη-ενήμερα ή μη-εγγεγραμμένα μέλη
Η πρόσκληση: