Eνημερωτική ημερίδα στο Αγρίνιο με θέμα «Φορολογικός Έλεγχος – Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου»

Eνημερωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο με θέμα «Φορολογικός Έλεγχος – Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου» από την Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Επαγγελματιών Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με την εταιρεία ENTERSOFTONE.

Η ανακοίνωση:

Η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Επαγγελματιών Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με την εταιρεία ENTERSOFTONE, διοργανώνουν Σεμινάριο την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου και ώρα 16:30 στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας με θέμα Φορολογικός Έλεγχος – Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου.

Σεμινάριο: Φορολογικός Έλεγχος – Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου

16:30

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

(Παπαστράτου 53, Αγρίνιο)

Εισηγητής: Γιώργος Α. Κορομηλάς – Λογιστής-Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών – Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν.4308/2014.

Κόστος συμμετοχής

ΔΩΡΕΑΝ για τα ενημέρα μέλη

30€ για μη-ενήμερα ή μη-εγγεγραμμένα μέλη

Η πρόσκληση: