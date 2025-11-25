Σε ενημερωτική εκδήλωση στο Αγρίνιο, με θέμα: «Η οικογένεια της οθόνης» προσκαλεί η Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δημοσίων Σχολείων Δήμου Αγρινίου, σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «Οδυσσέας».

Η ανακοίνωση:

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δημοσίων Σχολείων Δήμου Αγρινίου, σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αιτωλ/νίας « ΟΔΥΣΣΕΑΣ» – ΕΟΠΑΕ, σας προσκαλεί στην ενημερωτική εκδήλωση: «Η οικογένεια της οθόνης», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου (πρώην Τράπεζα Ελλάδος).

Η εκδήλωση εστιάζει στις σύγχρονες προκλήσεις της οικογένειας στην ψηφιακή εποχή και απευθύνεται στη σχολική κοινότητα, στους γονείς και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για την υγιή ανάπτυξη των παιδιών.

Ομιλήτριες:

Dr. Αθανασία Δημητρίου, Ψυχολόγος, Ph.D Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

Λαμπρινή Τραυλού, Ψυχολόγος MSc – Επιστημονικό Στέλεχος Κέντρου Πρόληψης «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

Θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για εμάς η παρουσία σας.

Η αφίσα της εκδήλωσης: