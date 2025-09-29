Ενημερωτική δράση στο ΚΑΠΗ Δήμου Αμφιλοχίας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Τρίτης Ηλικίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας που γιορτάζεται κάθε χρόνο 1 Οκτωβρίου, ο Δήμος Αμφιλοχίας διοργανώνει την Τετάρτη 1/10 στις 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Κ.Α.Π.Η. ενημερωτική εκδήλωση με έμφαση τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας με τη συμμετοχή επιστημόνων της πόλης μας πάνω σε θέματα υγείας και διατροφής.

Ομιλητές θα είναι:
1. Αντρικούλα Σοφία με θέμα: «Οστεοπόρωση και Τρίτη Ηλικία»
2. Ντουμαζιός Σταύρος με θέμα: «ΩΡΛ και Τρίτη Ηλικία»
3. Μουλαροκώστα Αναστασία με θέμα: «Οι αλλαγές στη σύσταση του σώματος μέσω της διατροφής».
Παράλληλα, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου το ΚΑΠΗ Δήμου Αμφιλοχίας θα πραγματοποιήσει ημερήσια εκδρομή στα μοναδικά τοπία του Ορεινού Βάλτου.
Ετικέτες: Δήμος Αμφιλοχίας, ΚΑΠΗ

