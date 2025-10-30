Αντιπεριφερειάρχης Φίλιας: «Συνεχίζονται η παράνομη μεταφορά ζώων παρά τα αυστηρά μέτρα»

Η Κτηνιατρική Υπηρεσία Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποίησε άμεσα τους απαιτούμενους ελέγχους και δόθηκαν οδηγίες για την διαχείριση του φορτίου.

Κατόπιν των παραπάνω, θα επιβληθούν όλες οι προβλεπόμενες κυρώσεις στους εμπλεκόμενους κτηνοτρόφους, μεταφορείς και εμπόρους ζώων για την συμμετοχή τους στην παράνομη μεταφορά ζώων και για την δυνητική διασπορά του νοσήματος της ευλογιάς.

Σημειώνεται ότι τα περίπου 200 ζώα προέρχονταν από τρεις εκτροφές της Ηλείας και τρεις της Αχαΐας, που βρίσκονται στην ζώνη επιτήρησης και την περεταίρω απαγορευμένη ζώνη, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για διασπορά του νοσήματος.

Με αφορμή το περιστατικό, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας, δήλωσε: «Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπως είναι γνωστό, παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία την εξέλιξη της κατάστασης που αφορά την εμφάνιση κρουσμάτων ευλογιάς σε ζώα της περιοχής μας. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουμε ενεργοποιήσει όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.

Δυστυχώς, παρά τα μέτρα που εφαρμόζονται, δεν υπάρχει οριζόντια συμμόρφωση, κάτι που μας φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση.

Δεν μπορούμε παρά να καταδικάσουμε απερίφραστα την εντοπισμένη μεταφορά παράνομου φορτίου ζώντων ζώων, που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία και την αγροτική παραγωγή. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό και θα αποδοθούν ευθύνες όπου χρειάζεται.

Καλούμε τους κτηνοτρόφους και τους πολίτες να συνεργάζονται με τις αρχές, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των ειδικών. Η προστασία της υγείας των ζώων και η διασφάλιση της αγροτικής οικονομίας είναι προτεραιότητα όλων μας».