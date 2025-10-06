Ενημέρωση για καταγραφή ζημιών από πλημμύρες σε οικίες στον Δήμο Μεσολογγίου

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ενημερώνει για την καταγραφή ζημιών από πλημμύρες τους δημότες που επλήγησαν τις τελευταίες ημέρες και οι οποίες έπληξαν το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων από τις πρώτες πρωινές ώρες της 2ης έως και την 3η Οκτωβρίου 2025 – ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για αυτοψία ζημιών στις κατοικίες τους.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται:

1.Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Αιτωλικού (πρώην Δημαρχείο Αιτωλικού) και στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών(ΚΕΠ)

2. Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Οινιάδων (πρώην Δημαρχείο Οινιάδων) και στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών(ΚΕΠ)

3. Δημαρχείο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου (κεντρικό πρωτόκολλο& 1ος όροφος)

Έντυπα των αιτήσεων(μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά) θα είναι διαθέσιμα:

• Δημαρχείο(Κεντρικό πρωτόκολλο& Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας)

• ΚΕΠ Οινιάδων (Νεοχώρι, -Καρατζογιάννη & Ι. Κουφού)

• ΚΕΠ Αιτωλικού (έναντι κεντρικής πλατείας Γρ. Λιακατά)

Σημειώνεται ότι για την καταγραφή ζημιών σε επιχειρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας (οδός Κύπρου 30, Μεσολόγγι).