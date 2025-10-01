Ενημέρωση Δήμου Μεσολογγίου για υλοποιούμενα έργα

Τις τελευταίες ημέρες, αναπτύχθηκε από την πλευρά της αντιπολίτευσης του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου μια παραφιλολογία σχετικά με έργα του Δήμου. Ενημερώνουμε τους δημότες ότι το Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων θα κατασκευαστεί κανονικά (με έκπτωση 38,4%).

Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Λύροςδεν το εκτέλεσε στα τέσσερα χρόνια της δικής του θητείας. Επίσης, τα έργα ασφαλτόστρωσης (με έκπτωση 62%) ξεκινούν τις επόμενες εβδομάδες, μετά από διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε.

Ουδέποτε μειώθηκαν τα χρήματα για τα έργα. Όλες οι εκπτώσεις επιστρέφουν στο ταμείο του Δήμου και αξιοποιούνται σε νέα έργα και υπηρεσίες υπέρ της τοπικής κοινωνίαςκαι όλα τα έργα εκτελούνται με τις νόμιμες διαδικασίες και τις εγκεκριμένες μελέτες.

Απευθυνόμαστε στους δημότες: δεν μας ενδιαφέρουν οι εντάσεις και τα τραγελαφικά περιστατικά που εκτυλίχθηκαν στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο και διέσυραν τον τόπο μας πανελλαδικά. Η Δημοτική Αρχή λογοδοτεί μόνο σε εσάς και συνεχίζει με σοβαρότητα και διαφάνεια να παράγει έργο.

Σας καλούμε να είστε προσεκτικοί: είναι πλέον ξεκάθαρο ότι το μόνο που ενδιαφέρει κάποιους είναι η σπέκουλα, οι προσωπικές επιθέσεις και η διαρκής δημιουργία προβλημάτων. Δεν τους νοιάζει ο Δήμος, αλλά οι προσωπικές τους φιλοδοξίες – με οποιοδήποτε κόστος.

Προς πλήρη ενημέρωση και διαφάνεια κάθε ενδιαφερόμενου, επισυνάπτεται «Βεβαίωση επάρκειας πιστώσεων», από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου μας.

Βεβαίωση επάρκειας πιστώσεων