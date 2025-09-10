ΕΝΦΙΑ… στα ακατοίκητα νησάκια της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου

Στη λίστα με τους οικισμούς για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ βρέθηκαν ακόμη και ακατοίκητα νησάκια της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, συνοικισμοί με μηδέν κατοίκους.

Τι κάνανε τα ξεφτέρια του Υπουργείου Οικονομικών για να «διογκώσουν» ακόμα περισσότερο το θετικό μέτρο για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ στους οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων από το 2026 και την κατάργησή του το 2027;

Πήραν λοιπόν το excel από την ΕΛΣΤΑΤ με τα στοιχεία της απογραφής, αφαίρεσαν όλους τους οικισμός άνω των 1.500 κατοίκων και παρουσίασαν μία λίστα με 12.720 οικισμούς σε όλη την Ελλάδα, που αφορά το μέτρο. Όταν λέμε όμως για οικισμούς, κυριολεκτούμε, δεν μιλάμε δηλαδή για Τοπικές Κοινότητες, αλλά για οικισμούς. Γιατί, ως γνωστόν σε αρκετές περιπτώσεις και κυρίως στα ημιορεινά και ορεινά χωριά, μπορεί να υπάρχει ένα χωριό με πληθυσμό 100, 200 ή 300 κατοίκους, αλλά ένα χιλιόμετρο ή δύο έξω από το χωριό υπάρχει ένας μικρός οικισμός - συνοικισμός, ο οποίος προφανώς υπάγεται στο «κανονικό» χωριό και έτσι προκύπτει διοικητικά μία Τοπική Κοινότητα. Δεν μας ανακοίνωσε λοιπόν το Υπουργείο τις Κοινότητες, αλλά τους οικισμούς, έτσι ώστε η λίστα να έχει μπούγιο....

Και εκατοντάδες τέτοιοι οικισμοί και συνοικισμοί σε όλη τη χώρα στην τελευταία απογραφή καταγράφονται με μηδέν κατοίκους, αφού κάποιοι από αυτούς έχουν εγκαταλειφθεί ίσως εδώ και δεκαετίες και αν υπάρχει κάποιο κτίσμα, μπορεί να είναι και μισογκρεμισμένο.

Πάντως κάπως έτσι στη λίστα αυτή συμπεριλήφθηκαν ακόμα και τα μικρά ακατοίκητα νησάκια της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου... Στο Βασιλάδι, για παράδειγμα, το μοναδικό κτίσμα που υπάρχει είναι το εκκλησάκι του Αη Σώστη και μάλιστα για αυτό θα πληρωθεί κανονικά ο ΕΝΦΙΑ, γιατί δεν φαντάζομαι να το έχει δηλώσει κανένας ως πρώτη κατοικία… Περιττό να σας πω τι συμβαίνει στο Αιγαίο με τις νησίδες και τις βραχονησίδες... Καταγράφονται ακόμη και τα Ίμια!!! Βέβαια δεν είναι καθόλου σίγουρο, αν μπορεί ένα απλός πολίτης να πατήσει το πόδι του εκεί, αλλά αυτό είναι «αλλουνού παππά ευαγγέλιο»...

Πάντως, επειδή σας παρουσιάζουμε στη συνέχεια τη σχετική λίστα με τους οικισμούς στην Αιτωλοακαρνανία που καταγράφονται με μηδέν κατοίκους και εμπίπτουν στο κυβερνητικό μέτρο για τον ΕΝΦΙΑ, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι η λίστα του Υπουργείου Οικονομικών έχει και έναν παιδευτικό χαρακτήρα, γιατί ομολογώ ότι δεν γνώριζα ότι στο δήμο Αγρινίου υπάρχει οικισμός με το όνομα «Γεροβασίλης» και μηδέν φυσικά κατοίκους.... Όπως επίσης δεν γνώριζα τους οικισμούς «Ποτιστικό», «Μπόκρη» και «Λεντίνη». Αλλά εκεί που τα είδα όλα, ήταν όταν έπεσε το μάτι μου στον οικισμό -που υπάρχει επίσης στο δήμο Αγρινίου- ονόματι «Ρίον», όπως λέμε Ρίο - Αντίρριο (καμία σχέση), αλλά και στον οικισμό «Λάκκαι», ο οποίος παρά το γεγονός ότι λίστα του Υπουργείου είναι γραμμένη στη δημοτική, ο συγκεκριμένος αναγράφεται στην καθαρεύουσα και έτσι διαβάζω σε ονομαστική πληθυντικού θηλυκού γένους «αι Λάκκαι»… «Λάκκαι έχουσιν αι φάβαι…» μπορώ να αναφωνήσω…

Οι οικισμοί των μηδέν κατοίκων στην Αιτωλοακαρνανία

Δήμος Μεσολογγίου

1. Βασιλάδι,το (νησίς)

2. Κόμμα,το (νησίς)

3. Μπαμπακούλα,η

4. Προκοπάνιστος,ο (νησίς)

5. Σχίνος,ο

6. Σχοινιάς,ο (νησίς)

7. Πόρος,ο (νησίς) 0

Δήμος Αγρινίου

8. Δάφνη,η

9. Καρραίικα,τα

10. Παλαιοζεύγαρον,το

11. Παλαιοχώριον,το

12. Γεροβασίλης,ο

13. Κάτω Κάμπος,ο

14. Μπόκρη,η

15. Δροσινιάτικα,τα

16. Αγία Βαρβάρα,η

17. Λεντίνη,η

18. Ποτιστικό,το

19. Άγιος Βασίλειος,ο

20. Ακριδαίικα,τα

21. Λάκκαι,αι

22. Ρίον,το

Δήμος Ακίου Βόνιτσας

23. Πέτρα,η

24. Κορπή,η

25. Βολίμι,το

26. Ρούγα,η

27. Μονή Αγίου Δημητρίου,η

28. Βάτος,ο

29. Βαγιά,η (νησίς)

30. Φορτί,το (νησίς)

31. Παλιά Πλαγιά,η

32. Άγιος Νικόλαος,ο (νησίς)

Δήμος Αμφιλοχίας

33. Ξηράκια,τα

34. Ξωμερή,η

Δήμος Ναυπακτίας

35. Μυρτιά,η

36. Σέλλος,ο

37. Σωτήρω,η

38. Κωστέϊκα,τα

Εφημερίδα «Συνείδηση»