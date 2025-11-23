ΕΝΦΙΑ: Άλλο τα χωριά της Κοζάνης και των Γρεβενών και άλλο της Αιτωλοακαρνανίας…

Αντιδράσεις προκαλεί η διαφοροποίηση στο μέτρο απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, καθώς χωριά της Κοζάνης και των Γρεβενών εντάσσονται ως παραμεθόριες περιοχές, ενώ αντίστοιχες κοινότητες της Αιτωλοακαρνανίας με ίδιο πληθυσμιακό προφίλ μένουν εκτός.

Η απόφαση της κυβέρνησης να διευρύνει τη μείωση και σταδιακή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ γεια της κοινότητες έως 1.700 κατοίκους στις παραμεθόριες περιοχές έναντι του ορίου των 1.500 κατοίκων που ισχύει για την υπόλοιπη Ελλάδα έχει βεβαίως μία λογική βάση. Μιλάμε για περιοχές που πραγματικά αντιμετωπίζουν και μεγάλη δημογραφική συρρίκνωση και πολλά άλλα προβλήματα και είναι κρίσιμο για εθνικούς λόγους να διατηρηθούν οι τοπικοί πληθυσμοί στα σύνορα. Εκείνο όμως που δυσκολεύεται κανείς να καταλάβει είναι για ποιο λόγο η διεύρυνση του μέτρου αφορά το σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο τους δήμους που πού βρίσκονται στα σύνορα.

Τα Γρεβενά και η Κοζάνη και τα γύρω χωριά δεν συνορεύουν με την Αλβανία ή τα Σκόπια. Τα Γρεβενά και η Κοζάνη συνορεύουν με την Καστοριά και τη Φλώρινα και δεν είναι παραμεθόριοι νόμοι… Για ποιο λόγο σε ένα χωριό αυτών των νομών με πληθυσμό έως 1.700 κατοίκους το 2027 οι κάτοικοι του να έχουν απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ και να μην έχουν εξίσου απαλλαγή οι κάτοικοι στο Ελαιόφυτο του δήμου Αγρινίου που έχει πληθυσμό 1.525 κατοίκους ή οι κάτοικοι της Κατούνας με πληθυσμό χίλιους 1.634 κατοίκους, που έχουν μείνει έξω από το μέτρο αυτό;

Εφημερίδα «Συνείδηση»