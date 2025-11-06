«Ενεργός πολίτης» δήλωσε η Σακελλαροπούλου στο Αγρίνιο

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου εγκαινίασε χθες με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου, έναν νέο κύκλο ανοιχτών προς το κοινό διαλέξεων με τίτλο «Διαλέξεις με θέα», που φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ζωντανό στοιχείο ανταλλαγής σκέψεων, έμπνευσης και δημιουργικού διαλόγου.

Η κα. Σακελλαροπούλου ήρθε στο Αγρίνιο για να μοιραστεί με το κοινό τις εμπειρίες και τα βιώματά της, να συνομιλήσει ανοιχτά για τη δημόσια διαδρομή της και να πραγματοποιήσει έναν στοχαστικό διάλογο γύρω από την έννοια της «Εξόδου», της προσωπικής, της κοινωνικής και της συλλογικής «Εξόδου».

Από τα πολλά και διάφορα που είπε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου μπορεί να ξεχωρίσει κανείς πως ακριβώς αιτιολόγησε την απόφασή της να αποδεχθεί την πρόταση να αναλάβει τη θέση του προέδρου του ΔΣ στο Ελληνικό Φεστιβάλ. Από αρκετούς σχολιάστηκε αρνητικά η επιλογή αυτή με την έννοια ότι μετά το ύπατο πολιτειακό αξίωμα δεν θα έπρεπε να «χωρά» κανένα άλλο αξίωμα, όπως συνέβη και με τους προκατόχους της Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας ωστόσο δήλωσε «ενεργός πολίτης» και εξήγησε ότι αντιμετώπισε αυτή την πρόταση, όπως της ετέθη, δηλαδή με διάθεση προσφοράς στον πολιτισμό, που όπως δήλωσε την ενδιαφέρει πάρα πολύ.

Εφημερίδα «Συνείδηση»