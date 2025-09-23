Ενεργειακή Κοινότητα: Ο Σκυλακάκης έφυγε η απραξία έμεινε…

Ο Σκυλακάκης έφυγε μεν, η απραξία του όμως στο ζήτημα των Ενεργειακών Κοινοτήτων δημόσιου χαρακτήρα παραμένει…

Η δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στο κτήμα Polder στο Μεσολόγγι (εικόνα) επανέρχεται διαρκώς στο προσκήνιο, καθώς θεωρείται η μόνη ρεαλιστική λύση για να περιοριστεί το ενεργειακό κόστος για τους Δήμους, την Περιφέρεια και τους ΤΟΕΒ.

Ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ Μ. Ζαμπάρας επανήλθε στο θέμα και υπέβαλλε ως αναφορά στη βουλή την επιστολή μερικών ΤΟΕΒ της περιοχής για το έκτακτη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης της Ενεργειακής Κοινότητας. Πολύ σπανίως βέβαια οι αναφορές απαντιούνται στη Βουλή… Οπότε δεν θα πρέπει να περιμένουμε κάτι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος επ’ αυτού. Αυτό που περιμένουν όλοι είναι να υλοποιηθεί αυτό που είχε εξαγγείλει από το βήμα της Βουλής στις 31 Οκτωβρίου του 2024. Αλλά σήμερα 11 μήνες μετά την υπουργική απόφαση για τους όρους σύνδεσης στην ενεργειακή σύμπραξη Περιφέρειας, Δήμων και ΤΟΕΒ δεν την υπέγραψε ούτε ο Σκυλακάκης, ούτε ο διάδοχό του στο Υπουργείο.

Να φανταστεί κανείς ότι στην ΚΕΔΕ τις προάλλες ο πρόεδρος της Λ. Κυρίζογλου ισχυρίστηκε λίγο – πολύ ότι οι αντιδράσεις της ΚΕΔΕ στους χειρισμούς Σκυλακάκη στο ζήτημα των ενεργειακών κοινοτήτων, αλλά και σε άλλα σημαντικά θέματα που αφορούν την αυτοδιοίκηση (διαχείριση απορριμμάτων κτλ) οδήγησαν στην αποπομπή Σκυκαλάκη από το Υπουργείο. Ο Σκυλακάκης έφυγε μεν, η απραξία του όμως στο ζήτημα των Ενεργειακών Κοινοτήτων δημόσιου χαρακτήρα παραμένει…

Για σήμερα μάλιστα υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, αλλά στην ατζέντα των συζητήσεων μάλλον θα κυριαρχήσουν θέματα όπως η διαχείριση των υδάτων και οι πολεοδομίες και όχι τόσο οι ενεργειακές κοινότητες.

Εφημερίδα «Συνείδηση»