Ενδοοικογενειακή βία στον Βάλτο Αμφιλοχίας: Συνελήφθη 71χρονος που γρονθοκόπησε σύζυγο και κόρη

Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Βάλτο Αμφιλοχίας, με τη σύλληψη 71χρονου που γρονθοκόπησε σύζυγο και κόρη.

Συγκεκριμένα, ένας 71χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του με γροθιές στο πρόσωπο, ενώ δεν δίστασε να χτυπήσει και την κόρη του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γείτονες ειδοποίησαν τις Αρχές μόλις αντιλήφθηκαν τις επιθέσεις, με αποτέλεσμα να κληθεί στο σημείο η Αστυνομία. Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ενδοοικογενειακής Βίας και του Αστυνομικού Τμήματος Εμπεσού, ενώ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο για τις πρώτες διαδικασίες.

Η αντίδραση των Αρχών για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας

Οι αστυνομικοί, αφού συνέλαβαν τον 71χρονο, προχώρησαν σε προανακριτική εξέταση, καταγράφοντας τις καταθέσεις των θυμάτων και των μαρτύρων. Παράλληλα, ο κατηγορούμενος εξετάστηκε από ψυχιάτρους, προκειμένου να διαπιστωθεί η ψυχολογική του κατάσταση και να αξιολογηθεί η επικινδυνότητα του περιστατικού. Το περιστατικό έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία, ενώ η οικογένεια λαμβάνει πλέον στήριξη από κοινωνικές υπηρεσίες για την προστασία της.

