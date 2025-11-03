Eνδοοικογενειακή βία στη Ναύπακτο: 22χρονος επιτέθηκε στην 19χρονη πρώην σύντροφό του

Άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στη Ναύπακτο , όταν ένας 22χρονος φέρεται να επιτέθηκε και να χτύπησε τη 19χρονη πρώην σύντροφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Nafpaktianews.gr , το περιστατικό καταγγέλθηκε από την παθούσα στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Μεσολογγίου, το οποίο ενημερώθηκε άμεσα και ακολούθησε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

Η νεαρή γυναίκα φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα μετά από έντονο καβγά, με αποτέλεσμα να ζητήσει τη συνδρομή των αρχών. Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση της υπόθεσης.