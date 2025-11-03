Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Επικαιρότητα
Επικαιρότητα

Eνδοοικογενειακή βία στη Ναύπακτο: 22χρονος επιτέθηκε στην 19χρονη πρώην σύντροφό του

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στη Ναύπακτο, όταν ένας 22χρονος φέρεται να επιτέθηκε και να χτύπησε τη 19χρονη πρώην σύντροφό του.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες του Nafpaktianews.gr , το περιστατικό καταγγέλθηκε από την παθούσα στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Μεσολογγίου, το οποίο ενημερώθηκε άμεσα και ακολούθησε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

Η νεαρή γυναίκα φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα μετά από έντονο καβγά, με αποτέλεσμα να ζητήσει τη συνδρομή των αρχών. Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Μεσολόγγι: Αναβολή στη δίκη του «ιερέα» για δύο ακόμη βιασμούς

Αγρίνιο: Σε λειτουργία ξανά το σιντριβάνι της κεντρικής πλατείας

Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος στο Αγρίνιο – Η πόλη φοράει τα γιορτινά της!

Αιτωλοακαρνανία: Λάθη στο κτηματολόγιο μπλοκάρουν την αγορά ακινήτων

«Pink the City»: Μήνυμα από το Αγρίνιο για την πρόληψη του καρκίνου του...

Αγρίνιο: Πανηγυρίζει το παρεκκλήσι των Αγίων Αναργύρων – Πλήθος κόσμου στον εσπερινό

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.