Ενδοοικογενειακή βία στη Ναύπακτο: 22χρονος επιτέθηκε στην 19χρονη πρώην σύντροφό του

Η νεαρή γυναίκα φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα μετά από έντονο καβγά

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Ένας 22χρονος στη Ναύπακτο φέρεται να επιτέθηκε και χτύπησε τη 19χρονη πρώην σύντροφό του, σημειώνοντας ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του nafpaktianews.gr, το περιστατικό καταγγέλθηκε από την παθούσα στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Μεσολογγίου, το οποίο ενημερώθηκε άμεσα και ακολούθησε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

Η νεαρή γυναίκα φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα μετά από έντονο καβγά, με αποτέλεσμα να ζητήσει τη συνδρομή των αρχών. Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

