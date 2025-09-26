Ενδοοικογενειακή βία στη Φθιώτιδα: Την έγδυσε και την έδειρε μέσα στην Εθνική Οδό!

Άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Φθιώτιδα, όταν ένας άνδρας έγδυσε, κατέβασε από το αυτοκίνητο και ξυλοκόπησε τη σύντροφό του στην Εθνική Οδό.

Το απίστευτο συμβάν έγινε στο 133ο χλμ της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, το μεσημέρι της Πέμπτης (25/9/25) όταν περαστικοί είδαν έναν άντρα να χτυπά και να έχει αφήσει γυμνή στο δρόμο τη σύντροφό του!

Σύμφωνα με το LamiaReport, όλα έγιναν μετά από φραστικό επεισόδιο που έγινε μεταξύ του ζευγαριού μέσα στο αυτοκίνητο, όπου επέβαιναν επίσης οι ηλικιωμένοι γονείς του άνδρα, με καταγωγή από τη Φθιώτιδα!

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο 84χρονος πατέρας του δράστη, στους αστυνομικούς, ο γιος του άρχισε να χτυπάει τη σύντροφό του στο πρόσωπο με τα χέρια και στη συνέχεια την έγδυσε γιατί του είχε κρύψει τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Αφού την κατέβασε από το αυτοκίνητο συνέχισε να την κλωτσάει, ενώ ο ηλικιωμένος μαζί με την σύζυγό του, που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, φοβήθηκαν και προσπάθησαν να απομακρυνθούν.

Την άσχημη εικόνα της γυναίκας περιέγραψαν στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο και διερχόμενοι οδηγοί, οι οποίοι πήραν το «100», ωστόσο ενώπιον του Δικαστηρίου το «θύμα» υποστήριξε ότι τα σημάδια στο πρόσωπό της ήταν από χτύπημα στο ταμπλό! Επίσης για κάτι εγκαύματα που βρέθηκαν στο σώμα της είπε ότι ήταν από εντριβές με οινόπνευμα. Το μόνο που επιβεβαίωσε ήταν η λογομαχία με το σύντροφό της. Ο ίδιος ο δράστης παραδέχτηκε μόνο ότι της έδωσε ένα χαστούκι.

Η προανακριτική κατάθεση του πατέρα του δράστη όμως και του αστυνομικού ήταν αρκετή για να κριθεί ο κατηγορούμενος ένοχος για την πράξη της ενδοοικογενειακής βίας. Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας του επέβαλλε ποινή φυλάκισης δύο ετών, ανακοινώνοντας ότι δεν αναστέλλει, δεν μετατρέπει, και δεν χορηγεί ανασταλτικό αποτέλεσμα σε τυχόν ασκηθείσα έφεση, δείχνοντάς του το δρόμο για τη φυλακή. Το μόνο που έλαβε υπόψιν το δικαστήριο ήταν να του αφαιρέσει τη μία ημέρα που πέρασε στο κρατητήριο μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.