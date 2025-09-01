Ενδοοικογενειακή βία στα Χανιά: Προσπάθησε να πνίξει την κοπέλα του και να τη χτυπήσει με το αμάξι

Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλλεται ότι συνέβη στα Χανιά, όταν άνδρας έσυρε την 23χρονη σύντροφό του από τα μαλλιά, επιχείρησε να την πνίξει και να τη χτυπήσει με το αμάξι.

Όπως καταγγέλλεται, ο νεαρός ξυλοκόπησε βάναυσα την σύντροφό του στο σπίτι του στον Πλατανιά Χανιών. Στη συνέχεια, την έσυρε από τα μαλλιά και την έβαλε στο αυτοκίνητο και την οδήγησε σ’ ένα ερημικό χωράφι, όπου κι εκεί την χτύπησε.

Μάλιστα, όπως είπε η γυναίκα ο άντρας επιχείρησε να τη πνίξει με τα χέρια του και επιχείρησε να την πατήσει και με το όχημά του.

Δείτε το βίντεο:

Το σοκαριστικό περιστατικό κατήγγειλε η ίδια η 23χρονη στην ΕΛ.ΑΣ και λίγο αργότερα ο 20χρονος συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για ενδοοικογενειακή βία.

Πηγή: megatv.com