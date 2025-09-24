Ενδοοικογενειακή βία Ηράκλειο: Συνελήφθη 35χρονος που τραυμάτισε τη σύντροφό του με σφυρί και μαχαίρι

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σε περιοχή του Ηρακλείου, με δράστη έναν 35χρονο Αλβανό, ο οποίος τραυμάτισε τη σύντροφό του ε σφυρί και μαχαίρι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, κατά τη διάρκεια έντονης διένεξης, ο άνδρας χτύπησε τη γυναίκα στο γόνατο με σφυράκι, ενώ της προκάλεσε και αμυχές με μαχαίρι. Οι Αρχές κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο άτομο, με ιστορικό προβληματικής συμπεριφοράς.

Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο δράστης στο Ηράκλειο

Μετά το επεισόδιο ο δράστης εξαφανίστηκε, ωστόσο εντοπίστηκε από την Αστυνομία και συνελήφθη. Η σχέση του ζευγαριού, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αντιμετώπιζε εδώ και καιρό σοβαρά προβλήματα.

