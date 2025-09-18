Παππούς από το Ρέθυμνο γιόρτασε τα 100 του χρόνια – Τα 3 κεράκια στην τούρτα των γενεθλίων και η έκπληξη

Με τρία κεριά στην τούρτα του, ο κύριος Γιώργος από το Ρέθυμνο έκλεισε έναν αιώνα ζωής και γιόρτασε τα γενέθλιά του. Ο υπερήλικας έζησε στιγμές συγκίνησης και ανθρωπιάς.

Ο παππούς από το Ρέθυμνο δεν περίμενε την έκπληξη για τα 100α γενέθλιά του, καθώς τα γιόρτασε πλάι σε συγγενείς, φίλους, αλλά και τον Μητροπολίτη Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, σε συνεργασία με τα παιδιά του εορτάζοντα Γιώργου Παδουβά, την αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας κ. Ελευθερία Βελονάκη και το προσωπικό του ΚΗΦΗ, οργανώθηκε μία ζεστή γιορτή με τούρτα, δώρα και τραγούδια, που γέμισε χαρά και συγκίνηση τον ίδιο και όλους τους παρευρισκόμενους.

Στη γιορτή παρευρέθηκε και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου κ.κ. Πρόδρομος, ο οποίος αντάλλαξε εγκάρδιες ευχές με τον εορτάζοντα.